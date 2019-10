El Auditorio de Tenerife acoge en Navidad nueve funciones del musical de 'La Familia Addams'

La consejera de Cultura dio la bienvenida al equipo de 'La familia Addams' y aseguró que "es un honor" contar con esta producción que ha tenido una "inmensa acogida" por los mejores teatros y auditorios de España desde 2017.

A Cristina de Póo le parece que Tenerife "es una isla maravillosa" y por eso siempre traen sus producciones, asegurando que le tiene "mucho aprecio" a este espectáculo: "Se ha tratado con mimo desde el principio y ha sido un acierto trasladar el musical a la cultura española, además de la gran apuesta que supone la escenografía y vestuario".

Carmen Conesa promete una noche "horriblemente inolvidable" con la que esperan conquistar al público tinerfeño y Lydia Fairén comentó que la historia de este musical no tiene nada que ver con el de los cómics, series de televisión ni la película.

"Esta 'Miércoles' es un poco diferente porque tiene 18 años y se ha enamorado; el problema es que lo ha hecho de un chico normal y ambos decidimos contar la noticia a las dos familias uniéndolos en una cena maravillosamente horrible. Aunque es un espectáculo para toda la familia, Fairén explica que el humor es más parecido al de Los Simpson", indicó.

Además de Conesa y Fairén, el elenco se compone de Xavi Mira en el papel de Gómez; Frank Capdet, como el tío Fétido; Meritxell Duró, transformada en la abuela; Alejandro Mesa, en la piel de Pugsley; Fabio Arrante interpretando a Lucas Beineke; Eva María Cortés dando vida a Alice Beineke; Andrés Navarro, con el personaje Malcom Beineke, y Javier Canales como el mayordomo Lurch.

El espectáculo, que traslada a las tablas del teatro los personajes creados por el ilustrador Charles Addams, está dirigido por Esteve Ferrer y producido por LETSGO (productora responsable de títulos como Dirty Dancing, The Hole, The Hole 2 y The Hole Zero) con los efectos especiales que ya le caracterizan.

La comedia, basada en el libreto de Brickmann y Elice, cuenta con música de Andrew Lippa y comenzó su recorrido por los escenarios en el Ford Center for the Performing Arts Oriental Theatre de Chicago en 2009 y continuó sus representaciones en el Lunt-Fontanne Theatre de Broadway en 2010, consiguiendo un gran éxito entre el público.

En España, el musical se estrenó el 5 de octubre de 2017 en el Teatro Calderón de Madrid y desde entonces, ha girado por toda la Península e incluso han vuelto a Madrid antes de viajar a Canarias en la Navidad de 2019 y principios de 2020.