Educació destaca que les ajudes del bo infantil arriben a més del 95% de les famílies que ho han sol·licitat

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la resolució de les ajudes del bo infantil destinades a famílies que escolaritzen els seus fills i filles de 0 a 3 anys en escoles infantils de titularitat privada i dels trams 0-1 i 1-2 de les escoles infantils municipals, així com l'ajuda que converteix en gratuït el tram 2-3 anys en les escoles infantils municipals dins del Pla d'avançament de l'escolarització als dos anys en l'ensenyament públic.

Educació ha destinat un total de 55,5 milions d'euros en ajudes econòmiques per al bo infantil, un increment del 20,6% del pressupost respecte al curs passat. En total, s'han concedit ja 37.101 ajudes, més d'un 5% per damunt del curs 2016-2017, a pesar de la caiguda de la natalitat.

Per províncies, el 96% de les famílies d'Alacant que ho han sol·licitat es beneficien del bo infantil, ja que ha arribat l'ajuda, de moment, a 9.207 xiquetes i xiquets. En les comarques de Castelló tenen ja assegurat el bo infantil 3.328 alumnes i alumnes, més del 95% de famílies que han demanat les ajudes. En la demarcació de València, la xifra de beneficiaris del bo infantil arriba a 24.556 escolars, el 95% dels sol·licitants.

MÉS AJUDES EN LES PRÒXIMES SETMANES

No obstant açò, des del departament que dirigeix Vicent Marzà adverteixen que la xifra de beneficiaris "augmentarà en les pròximes setmanes, ja que la majoria dels exclosos no ho han sigut per motius de renda, sinó per haver presentat documentació incompleta". Si aquestes famílies completen la documentació requerida que els falta també rebran l'ajuda.

Han recordat, d'altra banda, que l'alumnat del tram 2-3 anys de les escoles infantils municipals disposa d'aules gratuïtes des del curs 2018-2019, igual que les escoles infantils de la GVA en el tram 0-3 i les aules de 2 anys establides en centres educatius d'Infantil i Primària.

Aquest "esforç per a avançar l'escolarització als dos anys es tradueix en una inversió de quasi 22,6 milions d'euros destinats a les famílies que porten als seus fills a les aules de 2 anys de les escoles infantils municipals", recalquen.

En aquesta línia, la Conselleria emfatitza que l'augment del pressupost en un 20,6% respecte al curs passat permet incrementar els mínims i els màxims de les ajudes en el tram 2-3 anys en els centres privats, i les famílies que reben l'ajuda màxima de 200 euros en el tram 0-1 any en les escoles infantils tant privades com municipals.

Pel que fa al tram de 2 a 3 anys en els centres privats, l'import mínim mensual serà de 90 euros, quan fins ara era de 80 euros, un augment de 12,5%, i l'import màxim creix un 28,6% fins a arribar als 180 euros, mentre que abans era de 140 euros. Açò repercuteix en un augment important de la inversió de la Conselleria en la xarxa d'escoles infantils privades.

Paral·lelament, s'ha doblat el llindar de renda 'per capita' mínim perquè les famílies tinguen dret a rebre l'ajuda màxima de 180 euros al mes en el tram de 0 a 1 any. Si el curs passat rebien l'ajuda màxima les famílies fins a uns ingressos de 2.000 euros anuals per membre de la unitat familiar, aquest curs entren en aquest grup tots els beneficiaris amb un nivell de renda 'per capita' per sota dels 4.000 euros anuals.

La distribució de les ajudes es fa segons la renda familiar, que és el criteri principal per a la concessió del bo infantil amb l'objectiu que les famílies que més ho necessiten puguen escolaritzar als seus fills i filles. L'import de l'ajuda que corresponga a cada família s'ha determinat en aquesta convocatòria en funció de la renda 'per capita' dels membres de la unitat familiar corresponent a la declaració de l'IRPF de l'exercici 2017.