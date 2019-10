Piden prisión para un ingeniero por falsificar visados para certificados de revisiones anuales de atracciones

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado está colegiado en el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía del Principado de Asturias. El acusado, actuando como tal, elaboró varios certificados de revisión anual de atracciones para ser presentados ante diversos ayuntamientos, en los que los responsables de dichas atracciones solicitaban autorización para instalarse en el término municipal.

Así, procedió a incorporar en los mismos los supuestos visados del Colegio Oficial, pese a que no obedecían a la realidad y no habían sido realizados por el Colegio. De este modo realizó en fecha 3 de mayo de 2017 el certificado de la atracción denominada Globo hinchable y en fecha 9 de mayo el de la atracción Salón de máquinas recreativas, incorporando en ambos un supuesto sello de visado elaborado por él, y por tanto no por el Colegio Oficial.

Estos certificados se presentaron en papel, tal y como era su finalidad, ante el Ayuntamiento de Cangas de Onís (en el caso de ambas atracciones), y el de Globo hinchable también ante el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, todo ello durante mayo de 2017.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial (por falsificación del visado) y en documento público (por incorporación a expediente administrativo) previsto y penado en los artículos 74 y 392 del Código Penal, en relación con el artículo 390.1, 1º y 3º del Código Penal.

Y solicita que se condene al acusado a dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como 10 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.