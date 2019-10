Echávarri, exalcalde socialista d'Alacant, condemnat a huit anys i mig d'inhabilitació pel 'cas Comerç'

20M EP

La Secció Tercera de l'Audiència d'Alacant ha condemnat l'exalcalde socialista d'Alacant, Gabriel Echávarri, a huit anys i sis mesos d'inhabilitació per a càrrec públic per un delicte continuat de prevaricació pel fraccionament de contractes en campanyes de promoció en el Nadal de l'any 2016, en el conegut com a 'cas Comerç'.