Puig sobre la investigació al seu germà: "La intenció del PP és intentar perjudicar-me d'una manera evident"

Puig ha realitzat aquestes declaracions a Castelló després de reunir-se amb el president del consell d'administració de Cornisa del Azahar, José María Ferrer Vicente, en ser preguntat pels mitjans sobre la decisió d'un jutjat de València de citar a declarar en qualitat d'investigats el seu germà, responsable de les empreses Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions, i el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, per les ajudes al valencià.

"No he de fer cap valoració, jo confie absolutament en els procediments, en la Justícia, i saben que és una intenció del PP intentar perjudicar-me d'una manera evident, i per açò té aquesta transcendència", ha apuntat el cap del Consell, en al·lusió al fet que la investigació obeeix a una querella interposada pel PP per presumpta malversació i prevaricació.

Sobre aquest tema, ha apuntat que és una querella del PP "que ha sigut admesa a tràmit i és el moment processal inicial". "Crec que a poc a poc se sabrà el que hi ha darrere, i ja està", ha considerat.

Segons els 'populars', les mercantils del germà de Puig "han rebut més de 400.000 euros en subvencions des del 2015 per a ajudes al foment del valencià sense cap tipus de control".