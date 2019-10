El pressupost de València per al 2020 puja a 898 milions, "el més alt de la seua història" i baixa el deute a 328

Així ho ha anunciat aquest dimarts l'alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, durant la presentació dels Pressupostos Municipals per al 2020, uns comptes que esperen poder aprovar abans del Sorteig de la Grossa de Nadal de desembre, de manera que seria "la primera gran ciutat espanyola que aprova els seus pressupostos" per a l'any que vé.

Durant la seua intervenció, el primer edil s'ha mostrat "molt content" amb la gestió realitzada i ha volgut ressaltar que és la constatació que "el Govern del Rialto -integrat per Compromís i PSPV- funciona".

Així mateix, ha assegurat que les previsions que mantenen aquests pressupostos han tingut en compte els indicadors econòmics internacionals que apunten a una possible recessió internacional i incideixen a reduir el deute amb l'objectiu d'"estar preparats per a una possible desacceleració econòmica".

També ha volgut deixar clar que "València és la gran ciutat amb la pressió fiscal més baixa per habitant" en comparació d'altres quatre grans ciutats com són Madrid, Barcelona, Sevilla o Saragossa, açò és, que és "la que menys impostos té" ha subratllat davant de les crítiques "dels qui diuen que fregim a impostos".