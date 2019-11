Voto en blanco, nulo o abstención: ¿a quién beneficia cada uno?

La insatisfacción con el sistema electoral actual unido al desencanto con las opciones políticas son las principales motivaciones de los ciudadanos para hacer uso del voto en blanco o nulo, si bien es cierto que en muchos casos se confunde su significado.

¿A quién beneficia el voto en blanco?



Un voto en blanco es un sobre que no contiene papeleta y, en el caso del Senado, es también la papeleta en la que no se ha marcado ningún candidato. Aunque no es cierta la leyenda de que los votos en blanco favorecen a la lista más votada, tampoco son inocuos, ya que se contabilizan como válidos.

Pueden así influir en las posibilidades que tienen las listas con menos respaldo de acceder al reparto de escaños, ya que la legislación electoral, la llamada ley d`Hondt, establece que es necesario superar el 3% de los votos válidos.

El voto en blanco puede influir en las posibilidades que tienen las listas con menos respaldo de acceder al reparto de escaños.

El voto en blanco ha tenido siempre más éxito en los comicios municipales que en las elecciones a Cortes, a tenor de los datos oficiales del Ministerio del Interior. De hecho, el voto en blanco alcanzó su cota más alta en España el 22 de mayo de 2011 en las elecciones municipales y autonómicas cuando cerca de 600.000 españoles (584.469 votantes) siguieron esta opción.

En general se interpreta el voto en blanco como una muestra de descontento hacia la clase política, a la par que una expresión de respaldo al sistema democrático; pero los sociólogos también reconocen que es una tendencia que acoge a una tipología muy diversa de electores.

¿Qué significa la abstención?



La abstención es simplemente no ir a votar ni, lógicamente, introducir ningún voto. Al no haber voto, éste no se suma y no afecta a los resultados.

La abstención no afecta a los resultados.

Sobre el significado de la abstención, en este caso es mucho más difuso, pues no se sabe por qué la persona no ha ido: si es por indiferencia, descontento con el sistema electoral, enfermedad, etcétera.

¿Qué se considera un voto nulo?

El voto nulo suele estar motivado por errores o decisión política intencionada.

De las elecciones nacionales celebradas en la democracia, fueron las generales de 1982 las que registraron mayor porcentaje de votos nulos, el 1,95% de los sufragios. Es nulo el voto emitido en sobre diferente del modelo oficial o alterado; o papeleta diferente del modelo oficial, alterada, rota o rasgada; así como el emitido en papeleta sin sobre.

La ley también considera nulo el voto en el que no se pueda dilucidar la voluntad del elector, como por ejemplo el que contenga en un sobre más de una papeleta de distinta candidatura.

En el supuesto de que el sobre de votación contenga más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como un solo voto válido.