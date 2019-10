Fiscalia investigarà els abocaments que van obligar a tancar la platja de Pinedo

La Fiscalia Provincial de València ha acordat obrir diligències d'investigació penal per a investigar els abocaments que van obligar a tancar al setembre la platja de Pinedo de la ciutat per contaminació de bacteris fecals.

El portaveu de Ciutadans (Cs) en l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha donat a conéixer la decisió de Fiscalia, adoptada arran de la denúncia presentada pel seu grup municipal "per l'incompliment de la normativa d'anàlisi d'aigües de l'assarb de Pinedo i el tancament de la platja per contaminació de bacteris fecals".

Cs va formular la denúncia per una situació "contra els recursos naturals i el medi ambient" i per la "situació actual de la desembocadura del riu Túria en la platja de Pinedo i l'alta concentració" de bacteris fecals.

El portaveu de Cs ha lamentat que l'alcalde, Joan Ribó, "no només no pren mesures, sinó que no compleix la llei que obliga a analitzar les aigües de bany o aigües properes a aigües de bany, com és el cas de l'assarb de Pinedo".