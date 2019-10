Diversitat denuncia que grups vinculats a Vox llancen insults homòfobs a participants del Saló del Còmic en IFA

L'entitat ha compartit en xarxes socials un vídeo en el qual s'aprecia com un grup d'homes amb banderes d'Espanya profereixen insults, entre elles "maricón". En un tuit, el col·lectiu denuncia aquest atac homòfob i ho relaciona amb "persones de Vox", ja que es va produir quan van coincidir el míting de la formació i el Saló del Còmic en el recinte firal.

En un comunicat, Diversitat ha asseverat que aquesta situació es va produir "perquè IFA va ser l'escenari en el qual el partit d'Abascal ha delectat als alacantins amb el seu discurs LGTBIfòbic, misogin i xenòfob".

El president de Diversitat, Toño Abad, ha agregat que no es pot permetre "que en l'espai públic es vulneren els drets de les persones que estaven en un acte pacífic i que s'han vist involucrades en un acte polític de l'extrema dreta".

Al seu juí, "IFA no va tindre en compte les conseqüències que tindria", per la qual cosa ha exigit "tant a l'ajuntament i la Diputació d'Alacant, com a la Generalitat i al patronat d'IFA, compost pels alcaldes i alcaldesses de diverses ciutats de la província, que no cedisquen espai participat per entitats públiques a aquelles persones que ens condemnen dia a dia i intenten coartar la llibertat".