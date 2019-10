González (PP) acusa al PSOE de utilizar la violencia contra las mujeres para "hacer política"

González ha informado de que el número de víctimas de violencia de género que se recoge en el mostrador municipal reproduce la cifra oficial del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

"Parece que el Instituto de la Mujer y para la Igualdad del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez no conoce el método de registro de mujeres víctimas de violencia de género que según la concejal socialista, Marisa Ponga, ha sido modificado por la Conferencia Sectorial de Igualdad", ha apuntado.

Dicho Instituto, que pertenece a la Secretaria de Estado de Igualdad, dependiente del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad publica en su página oficial el número de mujeres víctimas de violencia de género y recoge el número de 49, como último dato estadístico, número que ha sido el reproducidoen el contador municipal en la concentración del pasado viernes.

"Si recoger una cifra oficial representa un retroceso claro y una vuelta al pasado en materia de igualdad, como declara la concejal socialista Maria Ponga, eso quiere decir que el Gobierno de la nación, también socialista, va por el mismo camino deretroceso en materia de igualdad porque publica unas cifras que,según ella, invisibilizan a más de la mitad de las víctimas de violencia de género", ha añadido.

Desde el Ayuntamiento de Oviedo no entran a valorar el método estadístico utilizado por el Ministerio competente en materia de Igualdad para un tema "tan trascendental", como es contabilizar el número de víctimas de violencia de género. "Nos limitados areproducir una cifra oficial y sugerimos al Grupo Municipal Socialista que si ese método no es el correcto o no responde a las medidas dictadas por ese mismo ministerio se lo haga saber a los responsables de ese desaguisado", ha destacado.