La Xunta critica que Sánchez "haga promesas" sobre el AVE en mítines, pero siga "sin concretar los plazos"

"Para confiar hay que ver las pruebas y las pruebas son dar plazos ciertos y cumplirlos, no hacer declaraciones para que estemos tranquilos porque, cuando vemos que no se pasa de las palabras y que no hay nada más, cada vez estamos menos tranquilos", ha advertido Rueda, antes de participar en un acto en Santiago y tras ser preguntado acerca de si confía en los compromisos de Sánchez.

Rueda ha esgrimido que "está muy bien hacer declaraciones desde un atril en un mitin", pero ha advertido que hay unos plazos comprometidos relativos a que el AVE estaría en pruebas antes de que finalice 2019 y que el año próximo se podría sacar un billete de alta velocidad en la conexión con la Meseta.

A renglón seguido, ha apuntado que el presidente del Gobierno se comprometió a "no fallar" a Galicia. "Si esto es así, perfecto. Pero entonces que se concreten los plazos", ha retado.

"Que se venga a Galicia no a hacer promesas y decirnos que estemos tranquilos. Para estar tranquilos hay que conocer los plazos, con un calendario en la mano saber cuándo se podrá sacar un billete y viajar", ha aseverado.

"EL PP Y FEIJÓO, DE MENTIRA EN MENTIRA"

"El PP y Feijóo van de mentira y mentira", ha replicado, preguntado por estas declaraciones el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien ha ejemplificado con que la Xunta denunció primero el problema de las entregas a cuenta e intentó responsabilizar al Ejecutivo central de la crisis industrial que vive la comunidad, y al ver que estas cuestiones se "venían abajo", puso el AVE sobre la mesa.

En esta coyuntura, Caballero ha defendido que "no hay ni un solo minuto ni un solo segundo" de retraso en el AVE que se pueda atribuir al Gobierno de España, "plenamente comprometido con el AVE". Ha recordado que así lo han remarcado distintos miembros del organigrama de Fomento "de forma continua".

Enfrente, ha situado a un presidente de la Xunta que trata de "engañar de forma continua" para "buscar réditos electorales". De hecho, ha señalado que lo que tendría que explicar Feijóo es "qué pasó durante esos tres años" (de paralización) durante el mandato del popular Mariano Rajoy, con Ana Pastor al frente de Fomento y el propio Feijóo al frente de la Xunta.

"Tendría que explicar que pasó esos tres años en los que se podría haber acelerado el AVE y no se hizo", ha reflexionado, antes de reiterar que "todo el apoyo del Gobierno central está garantizado". A partir de ahí, ha puntualizado que "hay cuestiones que los técnicos tendrán que evaluar para garantizar", por ejemplo, "la seguridad", cuando la línea entre en funcionamiento.

Pero ha insistido en que Feijóo está "en una estrategia de confrontación electoral con Sánchez porque ve que no le dan las cuentas y el PP ya no tiene la posición mayoritaria que tenía en Galicia desde la Transición".

POLÉMICA "RECURRENTE" ENTRE PP Y PSOE

Por su parte, el portavoz del grupo mixto, Luís Villares, también se ha referido a la "recurrente" polémica entre PP y PSOE por los plazos del AVE que, a su juicio, encubre el "problema real" que tiene Galicia en materia de infraestructuras ferroviarias: la carencia de una red que "vertebre" el territorio.

Así, el magistrado en excedencia se ha preguntado "qué pasa" con el servicio de cercanías, la conexión de las ciudades gallegas, la "supresión" de paradas del FEVE, el Corredor Atlántico Ferroviario o la conexión de los puertos exteriores. "El AVE no vertebra Galicia día a día. La red convencional sí lo hace", ha sentenciado Villares.