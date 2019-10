Consultar el horóscopo de hoy: lunes 28 de octubre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 28 de octubre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te gusta nada tener que dar explicaciones de tus actos ni de tus actitudes y aunque eso es bueno, en ocasiones puede volverse contra ti. Piensa bien lo que te interesa, pero utiliza siempre el corazón. De esa forma tus decisiones estarán de acuerdo con tu yo profundo.

Observarás hoy una circunstancia especial y cómo se acuerdan de ti algunas personas que hace tiempo no estaban en tu paisaje. Eso te reconforta y te va a poner bastante contento. La familia llamará tu atención y tendrás que estar cerca de ella.

Si no tienes pareja, quizá no es el momento idóneo de encontrar lo que buscas desde el punto de vista de los sentimientos, pero esto no va a impedir que te sientas muy bien con tu entorno. Todo será amable y podrás dejarte llevar y relajarte.

Hoy se van a acumular las obligaciones y andarás de un lado para otro, aunque bien es verdad que te las buscas tu y no puedes reprochárselo a nadie. Piénsalo y reflexiona si debes de cambiar algunas cosas. No es malo rectificar, aunque los demás se sorprendan.

Te preocupas por tu salud y no paras de darle vueltas a una pequeña dolencia que en realidad estás magnificando. Debes rebajar la tensión y darte un tiempo, verás como mejora todo en unos pocos días. No debes pensar en que todo puede ir a peor, muestra más positividad.

Es un momento muy indicado para que te integres más en tu entorno, con tus vecinos o en la comunidad en la que vives y más si has llegado hace poco. Encontrarás personas muy agradables y una buena comunicación. Todo va a marchar satisfactoriamente en este sentido.

Si surge un malentendido con un familiar político, lo mejor es que lo dejes correr sin darle más importancia que la que tiene porque no te conviene meterte en discusiones que pueden afectar a tu vida de pareja. Es más importante tu relación que la familia política.

Luna nueva en tu signo hoy, que te trae bastantes dudas y alguna respuesta poco clara de una consulta o de una persona de la que esperabas te explicase algo que es importante para ti. Deberás tener un poco más de paciencia, todo se resolverá pronto.

Céntrate hoy en tus responsabilidades y no te metas en asuntos laborales que no son de tu incumbencia y con los que te puedes meter en un lío del que después será complicado salir. Ve a lo tuyo y nada más. Hay mucha tensión a la que no debes exponerte.

No juegues tanto a hacerte la víctima porque los que están a tu alrededor se dan cuenta y no entran en el juego. Procura saber poner las cosas en su sitio si quieres llegar a tus objetivos. Es mejor que te muestres discreto, no te hagas el o la interesante.

No debes enfadarte ni querer cambiar a un amigo o a un amiga que siempre te ha demostrado ser fiel y leal y ahora tiene que seguir su propio camino y no coincide con el tuyo. Déjale que lo haga y se generoso con tu afecto y también con tu tiempo.

Si alguien te habla mal de una tercera persona o la critica en las redes, no debes seguirle el juego porque realmente desconoces lo que hay en el fondo de esas palabras. Mantente al margen, no es tu guerra y además puedes salir dañado en tu imagen si te haces ver.

