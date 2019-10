El PP reclama que la Diputación de Teruel doble en 2020 la partida para la reparación y mantenimiento de los colegios.

El PP ha detallado que los colegios y las escuelas repartidos por todo el territorio de la provincia se erigen como "fundamentales e imprescindibles" para los jóvenes que acuden diariamente a ellos para formarse y para el porvenir del territorio.

Por ese motivo, la Diputación Provincial de Teruel suscribía tradicionalmente un convenio con el Gobierno de Aragón en el que se aportaban 200.000 euros por parte de cada una de las instituciones para acometer obras de reparación y mantenimiento de esos centros.

Según ha explicado el portavoz de los 'populares' en la administración provincial, Carlos Boné, tras interesarse el Grupo del Partido Popular en el último pleno por esta materia se anunció que para esta anualidad no se iba a suscribir el citado convenio y que en 2020 se destinaría la cantidad de 300.000 euros por institución.

Por ese motivo, los 'populares' han presentado una propuesta para su debate en la próxima sesión plenaria en la que se reclama al equipo de Gobierno de la DPT que la partida para el próximo año ascienda a 400.000 euros por administración, el doble que en ediciones anteriores, para no perjudicar a los colegios que este año no van a poder recibir una cuantía que ha calificado como "imprescindible" y sobre todo para "que no vean mermadas unas partidas que son de justicia".

"De esta manera se podrá compensar a los municipios por la no firma del convenio en este ejercicio", ha añadido, haciéndolo "sin que los paganos de esta decisión que consideramos injustificada e inadmisible no sean los jóvenes turolenses que cada día acuden a un centro escolar y que se merecen que esté en las mejores condiciones posibles".

PROYECTOS BENEFICIOSOS PARA EL TERRITORIO

Boné ha añadido que el Grupo del Partido Popular en la Diputación Provincial de Teruel "siempre defenderá aquellos proyectos que sean beneficiosos para el territorio" y que entre ellos se incluye "sin ninguna duda" el convenio entre el Gobierno de Aragón y la institución turolense para el mantenimiento de los centros escolares.

"La educación de nuestra provincia se merece disponer de las mejores condiciones posibles e instalaciones, y esta iniciativa ya tradicional era una de las que más demandaban y esperaban los municipios porque ayudaba a conseguir que los estudiantes vayan a clase en unas óptimas condiciones", ha asegurado.

En tiempos como los actuales, ha agregado, "los municipios, especialmente los más pequeños, tienen unos presupuestos muy ajustados para poder atender a todas sus competencias", por lo que "no pueden permitirse bajo ningún concepto perder estas subvenciones que les posibilitan mantener los espacios en los que los más jóvenes asisten a clase". "Invertir en educación es hacerlo en el futuro de nuestra provincia y no podemos defender que deje de hacerse como ha ocurrido en este año", ha concluido Boné.