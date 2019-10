Los alrededores del Hospital de Riotinto recuperan la normalidad tras la derogación de la Zona ORA

Así se ha pronunciado la primera edil, en declaraciones a Europa Press, quien ha asegurado que "la medida no tenía sentido ninguno teniendo en cuenta que, con la misma, solo se recaudaba 6.000 euros al año en un Ayuntamiento donde con ese dinero se solucionaba poco y suponía un menoscabo para los pacientes y familiares que iban al hospital", indicando al respecto que "la cuantía era mínima teniendo en cuenta la repercusión social que causó".

"Ha sido un tema muy sensible porque uno no va a un hospital por gusto y si te tenías que llevar una semana ingresado tenías que pagar un dineral", ha subrayado Díaz, quien ha asegurado que una de sus promesas electorales "ya cumplidas" era quitar esta Zona ORA que, ha insistido, "no tenía ningún sentido".

Sobre su puesta en marcha, ha precisado que la instauró "el anterior equipo de gobierno del PP porque por su ideología miran más por la economía que por lo social", al tiempo que ha recordado que en un pleno con el PSOE aún en la oposición, hace un año, reunido en sesión extraordinaria, se acordó la supresión de esta zona de aparcamientos con los votos a favor del grupo socialista y la abstención de dos exconcejales del PP y un tercero díscolo cuando el PP estaba ya en minoría.

No obstante, ha señalado Rocío Díaz, "esta medida nunca se llevó a cabo bajo mandato de los populares a pesar de haberse aprobado en sesión plenaria y la hemos sacado nosotros del cajón en cuanto llegamos a la alcaldía". De hecho, desde mediados de julio ya no se tenía que pagar por apacar en la zona.

Díaz ha asegurado que la medida "no ha conllevado coste alguno, ni para la administración local ni para la empresa gestora de la Zona ORA, gracias al acuerdo alcanzado entre ambas partes para eliminarla, después de que muchos alcaldes de la zona también se mostraran en contra".

Este asunto llegó hasta el Tribunal Constitucional por parte de tres organizaciones políticas y sociales -el partido Cámbialo, la asociación Podemos Cambiarlo y la agrupación de electores 'Sí se puede, Minas de Riotinto'- al considerar que la zona ORA "se trataba una medida injusta, insolidaria y, posiblemente ilegal e inconstitucional, por la discriminación hacia los ciudadanos de las comarcas de la Cuenca Minera de Huelva, de la Sierra de Huelva, y del Andévalo para las cuales dicho hospital es su centro de referencia".