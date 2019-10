Carles Benavent, Perico Sambeat, Miryam Latrece y Raynald Colom estarán en el Abierto de Málagajazz

Las asociaciones de hosteleros y hoteleros de Málaga, Mahos y Aehcos, y el patrocinador de Málagajazz, Cervezas Alhambra, han reforzado en la edición de 2019 el carácter internacional y la calidad del Abierto, que congregará a músicos de diez nacionalidades distintas en 70 conciertos de libre acceso en plazas, restaurantes y hoteles.

Málagajazz es un proyecto de ciudad concebido por hosteleros y hoteleros junto al Ayuntamiento con el apoyo del Teatro Cervantes y el patrocinio de Cervezas Alhambra para llenar de música en vivo tanto bares, restaurantes, hoteles y clubes como plazas y playas coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de Jazz.

El resultado es un festival 'de verano' en pleno otoño de la capital de la Costa del Sol, un encuentro musical popular, elegante y vanguardista a la vez, que prima la proximidad entre artistas y público, la espontaneidad, las colaboraciones e intercambios de músicos, la amabilidad y el respeto a la convivencia gracias a los formatos y horarios escogidos.

En la edición de este año, Málagajazz se refuerza con la programación al aire libre del Festival de Jazz en tu zona, que complementará los habituales conciertos del Abierto, que principalmente se celebran en el distrito Centro, con actuaciones en los otros diez distritos de la ciudad, según han explicado a través de un comunicado.

PROGRAMACIÓN

Así, el Abierto de Málagajazz inundará las plazas y calles más emblemáticas de la ciudad entre el 5 y el 10 de noviembre, con actuaciones que no se solapan en el tiempo y que envuelven las sesiones principales del 33 Festival Internacional de Jazz de Málaga.

El encuentro musical del Teatro Cervantes cuenta este año con la presencia de Charles Tolliver (martes 5), Ernesto Aurignac Ensemble (miércoles 6), Kenny Barron (jueves 6), Charles Lloyd (viernes 8), Antonio Sánchez & Migration (sábado 9), Nils Petter Molvaer Group (domingo 10) y Andrea Motis Quintet (lunes 11).

Naturgy presenta el 33 Festival Internacional de Jazz, que patrocinan Cervezas Alhambra y BMW y en el que colaboran la Obra Social "la Caixa", Fundación Sando, Mahos y Aehcos.

El Abierto ha programado conciertos desde las 12.30 horas en la plaza de Félix Sáenz hasta las doce de la noche en el ZZ Pub y el Alhambra Jazz Club situado en el Hotel AC Málaga Palacio, y ha reservado los 'sets' principales como anticipo de las sesiones del Teatro Cervantes.

Así, antes de la actuación de Tolliver (20.30 horas del martes 5), tocará el Myriam Latrece Quartet en la puerta del Cervantes (19.00 horas), mientras que el Rubén Carlés Quartet precederá a esa misma hora a Ernesto Aurignac y el trío de Guillermo McGill a Kenny Barron.

El viernes 8, el Carles Benavent Quartet, que lidera este bajista que acompañó a Paco de Lucía o Chick Corea, tocará justo antes de que suba a las tablas del Cervantes el gran Charles Lloyd, So What precederá a Antonio Sánchez y el trompetista francés Raynald Colom actuará antes que Nils Petter Molvaer.

También habrá figuras internacionales. En el cuarteto dirigido por Rubén Carlés figuran Perico Sambeat al saxo, el cubano Luis Guerra al piano y Borja Barrueta a la batería; junto a Miryam Latrece Quartet toca Michael Olivera; el trío del baterista uruguayo Guillermo McGill cuenta con el cubano Reinier 'Negrón' en el contrabajo y Juan Sebastián Vázquez al piano; la cantante Noa Lur acude con su quinteto, y la banda So What está formada por las excomponentes de la Màgia de la Veu de Joan Chamorro Rita Payés, Eva Fernández y Magalí Datzira con Lucía Fumero al piano.

Entre los participantes en esta edición de 2019 destacan asimismo el cuarteto del pianista siciliano Yuri Storione, en el que también participa Perico Sambeat al saxo; el proyecto suizo Straymonk, liderado por el legendario saxofonista suizo-camerunés Nat Su; el trío del guitarrista israelí Dan Ben Lior; el cuarteto del pianista español afincado en Holanda Miguel Rodríguez; el trío liderado por el saxofonista valenciano Víctor Jiménez; el cuarteto del pianista Juan Galiardo y el saxofonista Santi de la Rubia; y el Baltic Trio del saxofonista malagueño Enrique Oliver con los letones Janis Jaulaskis y Atis Andersons. También destaca la colaboración especial del guitarrista gaditano Nono García, y el quinteto del vibrafonista valenciano Arturo Serra.

En esta edición se celebrarán conciertos al aire libre en la plaza del Obispo, Plaza de Félix Sáenz, Plaza de la Merced, calle Alcazabilla, fachada principal del Teatro Cervantes, Chiringuito El Tintero, terraza La Chancla, Balneario Baños del Carmen, terraza Nómadas y Café Central.

También se realizarán conciertos en establecimientos como los restaurantes Asako y Alea, Taberna El Mentidero, le Grand Café Centro, Taberna del Obispo, ZZ Pub y los hoteles Miramar, Ibis Centro y Molina Lario además del Alhambra Club que se instalará durante esa semana en el hotel AC Málaga-Palacio.

Junto a estos nombres, el cartel del Festival de Jazz en tu zona, organizado por el Teatro Cervantes y el Área de Cultura del Ayuntamiento con la colaboración de las once juntas de Distrito y el patrocinio de Naturgy, hará sonar en diez distritos la música de Swing for Five, Belle McNulty Quartet, Alicia Tamariz Quartet, Pareja Quartet y Fernanda Tasia Cuarteto.

Asimismo, al igual que en anteriores ediciones, y en su propósito por desestacionalizar el turismo cultural y favorecer la visita de aficionados de todas partes del país, Málagajazz ha acordado descuentos en billetes de Renfe.