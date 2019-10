El Consell torna a enviar a Corts una Llei del Joc centrada en la protecció del menor i la lluita contra la ludopatia

Així ho ha explicat el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, que ha tornat a comparéixer per a explicar el contingut d'aquesta norma, la primera llei ordinària que l'Executiu valencià remitent a Les Corts com a símbol de la seua aposta per a donar resposta a un problema "molt preocupant" com és la ludopatia i adaptar la legislació vigent, que data de fa 30 anys, a la nova realitat social i, sobretot, tecnològica, amb l'aparició del joc online.

La llei busca, en primer lloc, reforçar la protecció dels menors i persones amb ludopatia, per la qual cosa estableix un control d'accés a peu de carrer en tots els locals de joc. Açò afecta principalment els salons de joc, ja que la llei actual solament estableix eixe control a la part fitada del saló en la qual existisquen màquines que donen majors premis (3.000 euros) però no fixa el control d'accés en l'entrada al local.

Es dona un període d'adaptació de tres mesos una vegada entre en vigor per als salons que hagen d'adaptar-se a aquest requisit. L'accés de menors i d'els qui estiguen inscrits en el Registre de Persones Excloses d'Accés al Joc passa de 'greu' a 'molt greu', amb multes a partir de 6.001 euros.

A més podrà suposar la suspensió de l'autorització i tancament del local per un termini de fins el 5 anys, revocació de l'autorització i tancament definitiu del local i inhabilitació per a ser titular d'autorització per un termini màxim de 5 anys. La recaptació que s'obtinga anirà destinada en la seua integritat a la prevenció, assistència i altres actuacions que es realitzen en matèria de joc patològic per part del Consell.

PROHIBEIX EL PAGAMENT DE PREMIS EN EFECTIU EN BARS

D'altra banda, el text prohibeix fer efectiu el pagament de premis de les màquines d'apostes en bars, fitant així l'àmbit de joc perquè els bars "no es convertisquen en salons de joc o d'apostes".

També es redueix el termini per a l'autorització de noves màquines de 10 a 5 anys, passant a ser expressa i per les dos parts (amo del local i empresa operadora) la sol·licitud de renovació per idèntic termini. La situació actual suposava un compromís excessiu per part dels amos dels bars, als quals, en cas de passar-se'ls el termini, s'aplicava la renovació de la instal·lació de màquines per altres 10 anys.

"FI A MONOPOLIS INJUSTIFICATS"

D'altra banda, i amb l'objectiu de posar fi a "situacions injustificades de monopoli en el sector dels casinos", amb la nova llei s'eliminen les restriccions que actualment existeixen per a nous titulars de casinos.

La legislació vigent fins ara permet que els titulars d'un casino puguen obrir fins a set sales apèndix i, a més, per a la convocatòria de nous concursos d'obertura de casinos s'exigeix que els actuals titulars esgoten la seua possibilitat màxima d'obertura de sales apèndix donant un termini de dos anys des que l'Administració els requerisca per a açò. Aquesta fórmula impedeix l'entrada de nous titulars de casinos durant almenys 14 anys.

Amb la nova regulació, els titulars de la llicència de casino a Castelló, Alacant i València deixaran de tindre l'exclusivitat en l'àmbit provincial, ja que ara, quan l'administració ho considere oportú, podrà obrir-se convocatòria de concurs per a la concessió de noves llicències de casinos.

Els titulars d'un casino podran obrir fins a dos sales apèndixs en la seua província, desapareixent qualsevol límit o exigència per a la convocatòria per l'Administració de nous concursos.

JOC ONLINE

D'altra banda, incorpora com a novetat la consideració del joc online valencià, que defineix com l'organitzat per empreses autoritzades el servidor de les quals estiga situat a la Comunitat Valenciana.

S'inclouen en aquesta modalitat la pràctica del joc no presencial a través de mitjans electrònics, telemàtics o de comunicació a distància. La Comunitat Valenciana s'uneix així a altres regions com Madrid, Castella i Lleó o el País Basc, en les quals ja existeix regulació del joc online.

Segons ha dit, el Consell s'ha dirigit el Govern central per a demanar-li que, en el marc de les seues competències, personatges famosos i gent coneguda referent dels jóvens no publicite el joc en televisió i altres mitjans.

LEGALITZACIÓ D'APOSTES EN LA PILOTA VALENCIANA

Soler ha destacat que es legalitza per primera vegada la situació de les apostes en la Pilota Valenciana, que fins ara s'han vingut duent a terme de manera "alegal, per costum", i estableix una tributació de l'1,5% sobre els ingressos nets, la mateixa modalitat que existeix en altres comunitats per als esports tradicionals.

El conseller ha incidit que es tracta d'una llei, que es desenvoluparà reglamentàriament, que tenint en compte la llibertat d'empresa pretén regular i supervisar l'activitat del joc. "És una activitat econòmica, és veritat, però necessita una supervisió", ha dit, i aquesta norma "reforça la seguretat jurídica dels operadors i, sobretot, del més feble, el ciutadà", ha dit.

Preguntat sobre si s'estableix alguna limitació espacial per a establir locals de joc, per exemple respecte a centres escolars, ha explicat que no està perquè aquest projecte és el mateix que es va presentar l'any passat i no s'ha volgut modificar per a accelerar la seua tramitació, però s'ha mostrat convençut que "hi haurà un consens" perquè s'establisca eixa distància mínima.

També ha recordat que el Consell ja va proposar en el seu moment una distància mínima de 700 metres entre cases d'apostes per a evitar "clústers".