Imelsa.- Benavent suggereix que Rosa Pérez pactà amb l'acusat de la manya del call center i demanarà que ho aclarisca

Benavent, qui s'ha autodenominat 'ionqui dels diners', ha acudit aquest divendres a declarar voluntàriament, en qualitat d'investigat, en la peça del cas Imelsa en la qual s'investiga una suposada manya en el contracte del call center per uns dos milions d'euros. En aquesta peça estan investigats, a més, entre uns altres, l'exsogre de Benavent Mariano López i l'expresident de la Diputació Alfonso Rus.

El 'ionqui dels diners' ha estat declarant durant al voltant de dos hores i ha comparegut, segons ha explicat posteriorment als mitjans de comunicació, per a "aclarir" totes les qüestions relatives al call center i per a anunciar que el seu lletrat té pensat sol·licitar la declaració de diverses persones en aquesta peça.

Es refereix, tal com ha explicat, a Rosa Pérez, amb la qual ha suggerit que el seu exsogre va arribar a un pacte en relació amb el call center. "Que vinga a declarar el pacte que tenia amb Mariano López", ha incidit.

Sobre este tema, ha indicat que el concurs d'adjudicació del call center estava "totalment manipulat" i el servici es va gestionar "irregularment". "Hi havia una cessió irregular dels treballadors, tensions, pèrdua de telefonades, falta de formació... el servici era inaguantable", ha dit, per a afegir que aleshores es va intentar esmenar i el seu exsogre "pensava" que anaven a per ell.

Va ser en eixe moment, segons ha relatat, quan va haver-hi "tensions" i açò és el que "va provocar que ell -Mariano López- portara gravacions a Rosa Pérez i es pactara el que s'haguera de pactar", ha advertit.

Al costat de Pérez, Benavent ha avançat que el seu lletrat també reclamarà que compareguen davant el jutge Vicente Betoret, diputat i expresident del PP provincial de València; l'actual president de la Diputació de València i aleshores vicepresident de l'organisme Toni Gaspar; Jorge Rodríguez, expresident de la corporació provincial; Alfonso Rus, també expresident de la Diputació; Emilio Llopis, ex-cap de gabinet de Rus; i José Manuel Orengo, ex-cap de gabinet de Rodríguez.

En concret, en relació amb Betoret, Benavent ha assenyalat que hi ha un correu electrònic intervingut en la causa en el qual López diu que "ho té tancat amb Betoret". "Ell -Betoret- era president del PP i li demane que venja i declare qual era eixe pacte", ha incidit.

"Ja està bé que vinga ací la gent -als jutjats- dient que tot era correcte i que entre ells no es coneixien. El temps, els informes, correus i comptes han demostrat que el que tenia credibilitat des del primer moment era jo i que el contracte estava manegat des del principi".

"Mariano -ha prosseguit- anava de llaner solitari per ací i s'ha quedat amb el cul a l'aire. S'ha vist que el que volia era continuar robant a l'Administració i creant crebant. Cal donar la cara", ha reclamat.