El jutge processa dos infermeres per la mort d'una xiqueta en l'Hospital de Vinaròs (Castelló)

20M EP

El titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Vinaròs (Castelló), que investiga la mort d'una xiqueta de dos anys a l'Hospital Comarcal d'aquesta localitat, ocorreguda el 13 de novembre del passat any, ha acordat seguir la causa contra dos infermeres d'aquest centre en entendre que van poder incórrer en un delicte d'homicidi per imprudència per una negligència en l'administració del sèrum.