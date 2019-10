'TERROR.APP', una serie a lo 'Black Mirror' sobre terrores que sufren las adolescentes

Flooxer, canal joven de Atresmedia disponible en la plataforma ATRESplayer, estrena Terror.App, su nueva serie original, que llega a las puertas de Halloween y con intención de aterrorizar a sus espectadoras y espectadores.

Desde el próximo 27 de octubre, los suscriptores a la plataforma de pago de Atresmedia podrán ver los seis capítulos de la ficción, que llegará ya para todos los usuarios el 3 de noviembre.

Las jóvenes actrices, pues es una historia de mujeres, Carmen Climent, Mireia Oriol, Carla Campra, Guiomar Puerta y María de Nati encabezan el reparto, que cuenta también con la presencia de Nerea Camacho, Sara Jiménez, Ángela Chica, Guillermo Campra, Iñaki Mur, Ana Jara y Pastora Vega.

Según la sinopsis Terror.App "retrata los miedos de cualquier chica adolescente en la actualidad, a través de 5 historias autoconclusivas con un final inesperado", con un tono, ésto es cosecha propia, que recuerda a la aclamada Black Mirror, pues aquí la tecnología va de la mano con el miedo.

Mireia Oriol asegura que es "una serie que aprovecha los recursos del género de terror para dar visibilidad a miedos actuales y frecuentes de las mujeres".

Los tiempos cambian y ahora hay nuevos miedos y que no eran una amenaza para los jóvenes, como ahora

Y se hace "a través de un grupo de chicas que se reúne, por indicaciones de una app, para contar su historia". Y es que así empieza la historia, con un grupo de chicas reunidas en un lugar abandonado y contando historias de miedo que han vivido y que son retransmitidas por internet. "Esto hace que el espectador pueda empatizar con situaciones y realidades que tristemente las mujeres seguimos viviendo hoy en día, aunque en la serie aparezcan distorsionadas".

"También es una serie que cuestiona hasta qué punto la exposición de uno mismo o la observación de otros a través de las redes sociales es sana y nos hacen superar límites que llevan a consecuencias irrevocables", explica Mireia Oriol.

Otra de las intérpretes, María de Nati, hace ver que "los tiempos cambian y ahora hay nuevos miedos que no existían antes y que no eran una amenaza para los jóvenes. Las redes sociales a mi me parecen terroríficas", ejemplifica. En esa idea incide Nerea Camacho, que teoriza con que "quizás nos dan miedo cosas más superficiales... nuestros padres y abuelos están acostumbrado a vivir cosas más fuertes y respecto a la ficción creo que la pelis antiguas daban mucho más miedo", dice la actriz.

La serie no sólo da miedo al verla, también fue escalofriante rodarla. "Fue emocionante e inquietante, sentíamos miedo al ir al baño o cruzar la entrada a oscuras. Recuerdo estar rodando en una sala pequeña donde tenía que entrar yo sola y esperar hasta que Carmen entrara, y esos 10 segundos moría de miedo al escuchar ruiditos de ratas o murciélagos, aunque nunca los vimos", rememora Mireia Oriol.

Y aunque el fin último es entretener y aterrar, también puede contener enseñanzas "para los hombres, sobre todo los jóvenes, porque creo que es una oportunidad para poder vivir los miedos comunes de las chicas a través de una ficción y entender el porqué a veces las mujeres tenemos miedo al volver a casa solas, el porqué desconfiamos de hombres que no conocemos... sin juzgar o menospreciar esos miedos", expone Oriol.