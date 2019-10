Navarro tilda de "demoledor" el informe de la Cámara de Cuentas por la "nefasta gestión" de la izquierda

"La bola que han hecho en asuntos como en contratación alcanza los 52 millones de euros sin contratos" y "se hacían trampas para intentar mejorar la imagen de la contabilidad", ha comentado.

María Navarro ha recordado que se trata de un informe de un organismo que depende del Gobierno de Aragón, que es "ajeno" al gobierno de la ciudad y "coincide" con las "deficiencias en la gestión detectadas por la auditoría municipal, que recogía 103 millones de euros más de deuda y el de la Cámara de Cuentas lo cifra en 300 millones".

Le ha dicho a los grupos municipales a que ante estos datos "indiscutibles de técnicos "competentes", "toca arrimar el hombro" y ponerse a trabajar. "Es lo que hacemos en el Ayuntamiento desde el inicio del mandato, con humildad y transparencia y con la idea de cambiar las formas del Ayuntamiento y solucionar los problemas de los zaragozanos", ha sintetizado.

María Navarro ha contado que el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas refleja que no hay un inventario adecuado por no estar valorados la mayor parte de los bienes detallados. Además, en el ámbito financiero, indica que en la sociedad de Zaragoza Alta velocidad (ZAV), en la que el Ayuntamiento tiene el 25 por ciento del capital, el consistorio "adeuda 10 millones al año y no está computado".

De la plusvalía por minusvalía derivada de la crisis económica, "se ha hecho dejación en el Ayuntamiento y la Cámara lo corrobora con 32 millones de euros en 2016 y 43 millones en 2017 que no se han computado".

MÁS CONTROL

Navarro ha continuado que sobre las facturas pendiente de pago porque no tienen consignación presupuestaria y que aparecen en la cuenta 413 del presupuesto, la Cámara de Cuentas precisa que está "maquillada". Ha aportado el dato de que en 2016 se cerró en 30 millones, cuando lo debería haber hecho con más 60 millones y en 2017 figuran nueve millones en vez de los 35 que debería haber.

"Es un maquillaje de las cuentas porque pasaban los gastos al año siguiente; era una patada hacia adelante como en tantos asuntos y el que venga después que se las apañe", ha opinado la consejera municipal.

Otro dato que ha mencionado es que el Ayuntamiento ha dejado de cobrar 71 millones de euros en tributos durante 2016 y en 2017 se ha elevado a 111 millones de euros. Asimismo, ha señalado que la Cámara de Cuentas imputa como deuda del tranvía al Ayuntamiento 189 millones de euros y "aunque sea injusto, es así".

En rueda de prensa, también ha discrepado de algunas cosas del informe de la Cámara de Cuentas. "Si hiciéramos caso cerraríamos la persiana y llamaríamos al ministerio a que lo gestione", ha esgrimido.

Ha aclarado que la disparidad de criterios atañe a las imputaciones de la deuda, pero en las deficiencias de la gestión en las subvenciones y contabilidades "hay un denominador común" entre el informe y la auditoría municipal.

María Navarro ha abundado en que todo el equipo de gobierno intenta mejorar la contratación, al argumentar que si se licitan todos los servicios que ahora no tienen contratos se dará seguridad jurídica y se recaudará más y se tendrá criterio de por qué se contratan unos servicios y habrá orden desde el inicio del expediente.

Al respecto, ha avanzado que todos los consejeros de gobierno tendrán que motivar todos los expedientes que contraten. Se creará la figura del responsable del contrato desde el inicio hasta el final, de toda la ejecución. "Es un plan integral de choque de la contratación municipal y no hemos parado desde el minuto uno", ha argumentado.

María Navarro ha aseverado: "Habrá control político de lo que se encarga para subsanar las cuentas encontradas. La contratación es prioritaria porque se evitarán revisiones de precios que es una amenaza real. Nosotros a lo nuestro y mi idea es dejar este Ayuntamiento mucho mejor de lo que me lo he encontrado".

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

La consejera municipal ha explicado sobre las modificaciones presupuestarias por valor de 25 millones -que se debatirá y votarán en la comisión extraordinaria de Hacienda del próximo lunes- que se dedicarán a pagar servicios básicos.

Ha contado que hace unos meses encargó a todos los servicios municipales que revisaran las partidas que no se gastarán este año por imposibilidad de ejecución y se detectaron una "infinidad" que no se pueden gastar porque no tienen iniciado el expediente y en algunos casos puede tardar ocho meses.

Así las modificaciones de crédito de 23 millones de hace unas semanas, se sumará otra nueva de 2 millones de rehabilitación de vivienda en dos partidas que estaban prorrogadas desde 2018 y cuyos programas ya se ejecutaron el año pasado y se destinarán a aumentar la partida de la convocatoria de rehabilitación de vivienda y "paliar" el "agujero" presupuestario del programa de captación de vivienda.

Ha explicado que se amortizan ocho millones de euros de deuda para no pasar del 110 por ciento de endeudamiento que no permitiría acudir al Fondo de Impulso Económico (FIE) para pedir los 35 millones para el pago de sentencias condenatorias al Ayuntamiento y que computa a deuda y los otros 21 millones de euros se amortizan del remanente de tesorería que "ya estaba aprobado".

Ha adelantado que el presupuesto de 2020 "no será expansivo", al argumentar que en mandatos anteriores se ha gobernado "con cero gestión y a golpe de improvisación" por lo que el Gobierno PP-Cs "intentará enderezar y asegurar los servicios públicos básicos que con lo que han dejado es complicado".

También ha elogiado el trabajo del personal del Ayuntamiento al indicar: "Estoy orgullosa de los funcionarios de Hacienda y somos incansables en su apoyo y todos arriman el hombro. Me sonrojaría lo que dice el informe de la Cámara de Cuentas de la gestión de Rivarés y le invito a que lo lea y se sume a arreglar esta situación".