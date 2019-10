Tomás, en 'First dates': "En la zona noble llevo tatuada la frase 'Directa al paraíso'"

"A la vez que soy guapo tengo algo que la gente normal no tiene, que es el don de llegar a un sitio y reventarlo ¡sin hacer nada!". Así se presentó Tomás este jueves en First dates, demostrando que él, es el primero en piropearse.

El albaceteño lo tenía claro: "Me gusta la buena vida, vivir bien. En el amor no me puedo quejar porque soy cazador de monte y de ciudad ya que cazo animales... y chicas".

Tras esa afirmación, llegó su cita, Lucía, una joven de 19 de Valencia que, al contrario que su pareja en el programa de Cuatro, reconoció que "creo que soy una chica llevadera". Además, admitió los chicos le gustaban "que sean cariñosos y detallistas".

Durante la cena, hablaron de sus aficiones, donde destacaron los piercings [ambos tenían uno en la lengua] o los tatuajes. "Yo llevo cinco, ¿y tú?", le preguntó Tomás. Lucía le dejó boquiabierto cuando le confesó que "tengo doce", pero el camarero añadió que "yo llevo uno en la zona noble, una frase en la que pone 'Directa al paraíso'".

Aunque para la valenciana su cita le parecía "un poco pueblerino", Tomás sentía que la cena iba muy bien y que se sentía como "el príncipe de una película de Disney porque soy romántico y me gusta que la mujer se sienta como una reina".

Los nervios llegaron cuando empezaron a hablar de sexo, donde Lucía señaló que "no tengo ningún problema en hablar de este tema", algo que encantó a su cita, pero le gustó mucho más que le dijera que "soy muy fogosa". Tomás no quiso quedarse atrás y le respondió que "yo soy fuego, nena".

Al final, el albaceteño sí que deseó volver a ver a la peluquera porque "me ha parecido una chica simpática, agradable y buena persona". Mientras que Lucía también quiso una segunda cita porque "quiero conocernos más y saber más uno del otro".