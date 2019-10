El escritor peruano Alonso Cueto repasa en Sevilla sus vínculos con España como su "segunda patria"

Alonso Cueto contestó a las preguntas que le formularon los participantes sobre la situación política española, las relaciones con América y sus obras. El escritor destacó estar "muy unido a este país" al ser su "segunda patria". "Me siento muy ligado a toda las comunidades autónomas, pero especialmente a Andalucía porque es de donde partieron tantos migrantes a América. España mezcla el compromiso moral con la disciplina del trabajo y la alegría de vivir. Mis relaciones con los españoles me hacen sentirme como uno de ellos. Y me encanta Sevilla, una ciudad que tiene tantas y tan buenas relaciones con América", dijo.

Cueto calificó como "muy positivo" su paso por el Rotary porque la entidad "hace muchas actividades por el bien común, que es algo fundamental en nuestra época, mientras el presidente del Rotary Club Sevilla Corporate, Luis Romero, ha manifestado que Cueto "está considerado como uno de los mejores escritores latinoamericanos.

También participaron en el encuentro representantes de FEDALA, una Asociación de Mujeres Universitarias Hispanoárabes que intercambiaron experiencias con los empresarios.