Boris Johnson exige poner las urnas el 12 de diciembre a cambio de permitir más tiempo para debatir el pacto del 'brexit'

El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, ha anunciado este jueves que va a intentar convocar unas elecciones generales anticipadas en el Reino Unido que se celebren el próximo 12 de diciembre.

En una entrevista con la cadena BBC, el primer ministro afirmó que otorgará más tiempo a los diputados para debatir el acuerdo del "brexit", pero solo si aceptan respaldar su llamada a las urnas. Esta es una opción que no llegó a manejar su antecesora, Theresa May, a pesar de las presiones. Las encuestas siguen siendo favorables al partido tory, pero los equilibrios del Parlamento pueden cambiar notablemente.

Los grandes beneficiados de un adelanto electoral serían los liberales. El partido que lidera en estos momentos Jo Swinson es el único que expresa de manera inequívoca su deseo por permanecer en la Unión Europea (lo que pasaría por la revocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa).

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha defendido este jueves que la mejor manera de conseguir hacer efectivo el Brexit es que el Parlamento dé 'luz verde' a la celebración de elecciones anticipadas el próximo 12 de diciembre. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha defendido este jueves que la mejor manera de conseguir hacer efectivo el Brexit es que el Parlamento dé 'luz verde' a la celebración de elecciones anticipadas el próximo 12 de diciembre.

Otro de los que llevan tiempo pidiendo ir a las urnas es Jeremy Corbyn. El laborista rechaza el acuerdo alcanzado con Bruselas por parte de Jonhson, al considerar que es "incluso peor" que el de May. Los sondeos no son muy optimistas para él, entre otras cosas porque ha tardado en ser claro en el asunto del brexit. Se mantuvo equidistante entra la salida y la permanencia hasta hace solo unas semanas, cuando anunció que, en caso de otro referéndum, haría campaña por el "no" a irse de la UE.

Mientras tanto, Bruselas mira desde la distancia. Los 27 seguirán la recomendación de Donald Tusk. El presidente del Consejo Europeo es partidario de una prórroga, que en el caso de Alemania no le importaría que fuese extensa, con el objetivo de que la salida fuera lo más ordenada posible.