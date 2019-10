Les Corts no investigaran les "manipulacions" en llibres de text 

El ple de Les Corts ha rebutjat la petició de Vox de crear una comissió d'investigació sobre les "manipulacions històriques i ideològiques" en llibres de text de centres educatius valencians, amb els vots en contra dels partits del govern del Botànic II (PSPV, Compromís i Unides Podem) i el suport de PP i Ciutadans (Cs). La proposta ha estat a punt de tirar endavant: 45 sí i 47 no.

Els tres grups de l'oposició han denunciat un "goteig constant" d'exemples de "catalanització" en llibres escolars i han posat en dubte tant l'elecció per part de la direcció de centres com el paper de supervisió de la Conselleria d'Educació que dirigeix Vicent Marzà (Compromís).

Vox ha portat la proposta al ple d'aquest dijous, en contra d'"un sistema aparentment neutre que va deixar d'educar espanyols per a educar catalans, valencians, andalusos, gallecs..." i de manuals escolars amb "evident caire ideològic".

Com a exemples, apunta a "llibres que diuen que el rei Jaume I va imposar el cristianisme i el català o que parlen de l'existència d'uns 'països catalans' i de la Corona catalanoaragonesa, una cosa inexistent sens dubte". Al seu juí, "és com si un llibre diguera que la penicil·lina la va descobrir Einstein".

Un altre suposat cas és "un llibre de Coneixement del Medi en el qual s'intenta unir personatges històrics com Felip VI o (José Luis Rodríguez) Zapatero -expresident del PSOE- amb (Francisco) Camps -expresident valencià del PP-". "No és sant de la meua devoció, però al costat no posava 'molt honorable', sinó que el llibre parlava dels vestits", ha il·lustrat la portaveu adjunta, Llanos Massó.

En aquest context, Vox es pregunta "qui decideix els manuals sense autorització prèvia de l'administració educativa", recalcant que "alguna responsabilitat tindrà Educació". El seu objectiu era crear una comissió que "dilucidara per què s'editen amb eixe caire, perquè els trien els centres i per què la Conselleria no vigila com és el seu deure, i si ho fa per què ho permet".

Sense pretendre "assenyalar ningú" ni "reescriure la història", Vox defèn que "si es pot aclarir aquesta manipulació educativa, s'aconseguirà que uns no carreguen amb la culpa d'altres", amb vista a "determinar qui és l'últim responsable i llevar tota la sospita de tota la comunitat educativa". Critica així la "por per arribar a la veritat" dels partits del Botànic.

"Alarma social" i "laboratori nacionalista"

En la mateixa línia, el PP ha advertit que "en els llibres de valencià es diu contínuament que es parla català" a la Comunitat Valenciana i es pregunta "què hi ha de mal a voler que no es cometen els mateixos errors que a Catalunya", exigint al Consell que "pose fre o els danys seran irreversibles". "És una alarma social que les famílies denuncien contínuament", ha assegurat la 'popular' Beatriz Gascó.

Ciutadans coincideix que el Govern valencià "no té interés a esmenar els errors en els llibres de text", doncs veu la Conselleria d'Educació com "el pur laboratori d'experiment nacionalista de Marzà".

Com a exemple, Cs ha pujat a la tribuna un "mapa d'uns països catalans col·locat en les parets de molts centres", la qual cosa veu com "el relat fictici d'un país que no existeix, un intent de generar ruptura social i que els xiquets no tinguen dret a sentir-se tan valencians com espanyols". "Repetisquen amb mi: Es-pa-ña", ha demanat la diputada 'taronja' Merche Ventura.

Per contra, els tres partits del Botànic II coincideixen que no hi ha manipulacions en els llibres educatius que utilitzen els centres de la Comunitat Valenciana i a defendre la independència de la comunitat educativa. "Voler limitar-la amb denúncies falses és un atemptat contra la democràcia", ha advertit la socialista Ana Besalduch.

De Compromís, Papi Robles ha criticat Vox perquè "pensa el lladre que tots són de la seua condició" i per rebutjar aquest dimecres la creació de dues comissions d'investigació "innecessàries" quan ara volen crear aquestes. La coalició ha llançat un "al·legat a favor dels mestres per l'ambició de coneixement dels xiquets" i aposta per "continuar amb l'educació més inclusiva i innovadora".

I de Podem, Pilar Lima ha assegurat que els deu diputats de Vox segueixen una "lògica conspiranoica" i són "incapaços d'assumir que les editorials gaudeixen de completa llibertat, sempre d'acord amb els currículums educatius i amb la LOMQE; una llei del seu pare fundador, el PP". "La seua pròxima proposta serà incloure la caça com a assignatura obligatòria", s'ha preguntat.