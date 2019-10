El PSPV reconeix un "error" en l'informe sobre Port Mediterrani

El portaveu del PSPV a Les Corts, Manolo Mata, ha admès aquest dimecres que es va cometre "un error" en l'informe del Consell que denegava el projecte Port Mediterrani que ara el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anul·lat. "Sempre vam dir als nostres socis de govern que no era una qüestió de voluntarisme", ha dit, per a agregar que no es poden "forçar les lleis, estan per a complir-les".

Mata ha assenyalat que "pareix que el TSJ diu que reuneix els requisits, és una qüestió en la qual van cometre un error perquè no es podien forçar les lleis, estan per a complir-les". "Al final, una part de l'administració veu que calia forçar uns requisits i el TSJ ha dit que no. Jo crec que açò seguirà la seua evolució natural", ha agregat.

La postura dels socialistes, ha assenyalat, és que "són benvingudes totes les empreses que es volen instal·lar a la Comunitat Valenciana, però han de complir la llei i ara ens diuen que complia la llei". Ha remarcat que si un centre comercial es vol instal·lar i reuneix els requisits, ha de seguir el seu curs "li agrade més o menys a qualsevol".

Compromís: "Veurem fins on arriba"

El diputat de Compromís Juan Ponce ha assenyalat que s'està estudiant a fons la sentència i si ara cal refer eixe informe el Consell el farà i seguirà la seua tramitació, encara que ha advertit: "Ja veurem fins a on arriba, hi havia incompliments que les següents versions d'aquest mateix projecte segueixen tenint; no s'han solucionat problemes ambientals, d'afecció a carreteres, en les noves versions".

Així, considera que "açò no va a cap costat i no és més que mantindre viu un projecte especulatiu d'Intu Mediterrani que vol mantindre actiu i paréixer que pot arribar a fer alguna cosa però ho té molt complicat perquè s'han fet les coses molt malament".

En tot cas, i després d'admetre que "si es compleix la normativa a tots els nivells haurà de seguir el seu tràmit", ha recordat Ponce que no es pot oblidar que aquest projecte era una Actuació Territorial Estratègica (ATE), una figura que va derogar el Botànic "per principis, perquè eren vestits a mesura per a grans inversions sense cap tipus de control i sense importar l'impacte ambiental".

Respecte a l'error al que ha al·ludit el PSPV, ha assenyalat que "la llei sempre està sotmesa a interpretació i qui elabore l'informe tindrà el seu caire", però ha remarcat que "es va fer concorde a llei i a la realitat de la situació a Paterna, del comerç i dels accessos".

El diputat d'Unides Podem Ferran Martínez ha indicat que aquesta sentència no és ferma i només al·ludeix a defectes formals en l'informe d'impacte ambiental. "Hi ha marge perquè el Consell continue parant un projecte que podria ser devastador per al paratge de la Mola i per a tot el comerç local de l'Horta", ha indicat.

El PP creu que "pagaran els valencians"

La portaveu del PP, Isabel Bonig, ha criticat que al final "el bloqueig del Botànic a Intu el van a pagar els valencians" i ha preguntat si la responsabilitat patrimonial que exigeix l'empresa "la van a pagar ells de la seua butxaca, com demanaven amb altres temes".

El portaveu de Cs, Toni Cantó, ha lamentat aquest "problema gros" causat per un tripartit que està "en contra d'inversions tan importants" que "han bloquejat per motius ideològics".

Ha criticat que va a tindre "conseqüències" perquè potser l'empresa "decideix prendre mesures i li pot caure un pal al tripartit valencià".

El portaveu adjunt de Vox, José María Llanos, ha destacat que el Botànic "segueix rebent pals que per desgràcia paguen tots els valencians" i ha censurat que s'hagen posat "traves al desenvolupament d'una zona que podria aportar".