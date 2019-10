El cap de la Policia Local de València afusellat l'any 1936 rep la Medalla al sacrifici en compliment del deure

Aquesta mesura s'ha adoptat en la Comissió Informativa de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Protecció Ciutadana a proposta del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

L'edil ha promogut la concessió d'aquesta "màxima distinció" a títol pòstum a Gonzalo Tejero Langarita, al 1936 cap de l'aleshores cridada Guàrdia Municipal que va ser afusellat eixe any "en defensa dels valors i principis democràtics de la República".

"Atorgar la medalla d'or de la Policia Local a la memòria, a l'honor del capità Tejero no és més que un fet de reparació i justícia per a aquells que van donar la seua vida per la llibertat de tots, aquells que van donar la seua vida per defendre la constitució, per defendre un estat democràtic d'un colp d'estat que finalment va acabar amb la llibertat dels espanyols i va sumir Espanya en 40 anys de repressió", ha afirmat Aarón Cano.

Gonzalo Tejero Langarita va nàixer el 10 de gener del 1893 i va ser nomenat Cap de la Guàrdia Municipal de València l'any 1931, ha detallat la Policia Local. Així mateix, ha comentat que tres anys després va ascendir a Capità de la Guàrdia d'Assalt i que el 24 d'abril del 1936, davant l'amenaça d'un colp d'estat, el president del Govern, Santiago Casas Quiroga, li va enviar de València a la Corunya després de quedar provada la seua adhesió a la República per a mantindre l'ordre en els carrers al comandament d'una companyia de Guàrdies d'Assalt.

Després de veure's envoltat per forces d'artilleria en mans dels colpistes va renunciar a abandonar els homes al seu comandament i després de la seua captura va ser sotmès a un juí sumaríssim sense garanties i posteriorment afusellat als voltants de la Torre d'Hèrcules a la Corunya el 25 de juliol del 1936.