Administraciones coinciden en destacar la importancia del trabajo conjunto para solucionar daños DANA de septiembre

El último panel del encuentro 'Y tras las inundaciones* ¿Qué?', organizado por Radio Murcia-Cadena SER, 'Soluciones', moderado por Javier Ruiz, contaba con la participación de los alcaldes de Los Alcázares, Torre Pacheco, San Javier y Murcia, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga.

En su intervención el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, ha asegurado que no ha tenido tiempo a ver la realidad "que sufrimos ese día". "Teníamos los deberes hechos dos días antes de las inundaciones, en labores de prevención", pero lo ocurrido "fue brutal". Tras destacar las inundaciones de 2016, ha señalado que las lluvias de septiembre de 2019, demuestran que Los Alcázares "vive un constante peligro", cayeron 300 hectómetros y 700 las personas rescatadas.

Reconoce que el momento más duro fue la primera noche, rescatando a los vecinos de la zona junto a la rambla de El Albujón, para continuar con la 'Zona cero', haciendo especial mención al hecho de que no podían acceder a los vecinos ni con los medios de la UME y hubo que pedir ayuda ciudadana, "venían tractores de todas partes", así como "las llamadas que eran inmensas y muy duras". Y que hubo incluso que elegir "dónde mandar los vehículos". Y la satisfacción más grande es que esa noche no falleciera nadie.

Después, Cervera ha destacado una segunda fase, la de la limpieza y reconstrucción , para insistir en que todas las administraciones tienen que tomar lo ocurrido como ..., lamentando que su municipio sea "el sumidero" de la Región. Mientras que el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, ha destacado que la UME no llegó a su municipio "pero contamos con la Unidad de Tractoristas de Emergencia (UTE), que colaboraron desde el minuto uno, así como la solidaridad de vecinos, también de la ciudadanos de Cartagena, Murcia o de fuera de la Región.

A juicio del primer edil de Torre Pacheco, "después de estas lluvias, hay un antes y un después" y entre las soluciones a tomar ha subrayado, por ejemplo, la necesidad actualizar los mapas de inundabilidad y el trabajo conjunto entre todas las administraciones.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha señalado que "por desgracia, esto nos pilla entrenados" con las inundaciones de 2016 pero también por otros episodios ocurridos en 2018 "en los que nos hemos sobrecogidos".

"Lo que está claro es que ahora con mayor frecuencia están pasando" estas intensas lluvias, subrayando el "desánimo" de los vecinos, "antes mirábamos al cielo esperando que lloviera y ahora lo hacemos con miedo". Lo más importante, ha acentuado, "es aprender de lo ocurrido, y salvaguardar la seguridad de los vecinos".

Hay que "aunar esfuerzos, cada uno en sus competencias", ha señalado, para hacer mención al Plan de Vertido Cero y el hecho de que se haya reconocido en el mismo a los 14 diques de contención que no estaban en 2017, a labores conjuntas con la Comunidad Autónoma, y entre las soluciones ha incidido en que todos somos responsables de una situación que se ha generado desde que se hizo la primera vivienda en San Javier, "hacer un análisis, compatibilizar y entre todos hacer una política útil". Con la reflexión de que "cada uno haga lo que pueda pero si es entre todos, mejor" a fin de que "la población se sienta segura".

Por su parte, el alcalde de Murcia, José Ballesta ha comenzado su intervención recordando las inundaciones de 1987, "dejando la reflexión de que deberíamos concienciarnos de nuestra propia inacción" con "la firme determinación de ejercitar medidas adecuadas para que la población no mire con miedo el cielo cada vez que se ponga gris".

Ha destacado la evacuación de casi 400 personas "pero la mejor alegría es que hoy, no nos falta nadie". Pasado lo ocurrido, ha subrayado que todo el subsuelo de Murcia es una gran balsa "que ya no da más de sí, no hay más terreno para hacer azarbes o alcantarillado", por lo tanto es "esencial" un interceptor de pluviales "que en la zona norte recoja todas esas aguas para verterlas en zonas más seguras como el río Segura", que está hace más de dos años a la espera de su licitación para que comiencen las obras.

Finalmente, el consejero y Comisionado de las inundaciones del Gobierno regional ha comparado la riada de Santa Teresa de 1987 en el que murieron 1.400 personas con un 10 por ciento menos de población y las de 2019, con ningún fallecido, "gracias a la labor de colaboración de todos y emergencias".

Ha considerado que el Real Decreto del Gobierno de España se queda corto y que la Unión Europea tiene que tomar conciencia de lo ocurrido.

Sobre las soluciones ha hablado de soluciones en la cuenca, que se canalicen de la forma menos destructiva y una edificación sostenible que permita que los daños de las inundaciones futuras sean menos posibles. Es momento de "tomar decisiones. Se ha acabado el tiempo de los reproches".

Díez de Revenga ha señalado que "la vuelta a la normalidad de los vecinos afectados por las inundaciones de septiembre pasa por establecer medidas estatales excepcionales que ayuden de verdad a los afectados que hayan sufrido daños en viviendas, comercios e instalaciones públicas".

Según el consejero, "el actual decreto de subvenciones deja fuera las segundas residencias afectadas, así como los bajos, sótanos y garajes", y ha añadido que "para que una familia de cuatro miembros obtenga 2.500 euros para la reposición de todos los enseres perdidos en las inundaciones tiene que cobrar un máximo anual de 13.500 euros". Ha afirmado que "un temporal extraordinario exige medidas excepcionales" y que "los damnificados no entienden de gobiernos en funciones".

"José Ramón Díez de Revenga ha destacado la "actuación impecable de coordinación de los efectivos y recursos" durante las inundaciones e informó de que la Comunidad lleva Consideramos que hay que realizar obras de amplio espectro, basadas en soluciones sostenibles, innovadoras e integradoras" para evitar daños en caso de desbordamientos.