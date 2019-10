Les Corts analizarán las causas de las inundaciones de la Vega Baja y las consecuencias del modelo "turbourbanístico"

La propuesta de Compromís ha salido adelante en el pleno de este miércoles con el apoyo de todos los grupos a excepción de Vox, para la creación de una comisión especial en el seno del parlamento. Se trata de una iniciativa "en positivo, enfocada "en presente, pasado y futuro" para no cometer los mismos riesgos" de la última DANA (depresión aislada en niveles altos).

Un mes después, a la espera de pedir una comisión de investigación en el Congreso tras las elecciones del 10N, Les Corts abordarán tanto las causas como el alcance de las inundaciones de mediados de septiembre, con la intención de conocer el alcance económico de los daños y establecer las acciones a llevar a cabo por administraciones públicas como la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

La meta es reducir la vulnerabilidad social, económica y medioambiental de la Vega Baja, "una de las comarcas que más ha sufrido las consecuencias del modelo turbourbanístico del PP", así como una zona que sigue "muy alejada de la media de renta per capita", como ha recordado la portavoz adjunta de la coalición, Aitana Mas.

Tras la respuesta "contundente y efectiva" a los efectos de la DANA, Compromís cree que "queda mucho por hacer", ya que la comarca se enfrenta a su reconstrucción y vuelta a la normalidad, ante el aumento progresivo del nivel del mar y las lluvias cada vez más torrenciales por el cambio climático.

La comisión ahondará así en aspectos como las medidas que se tomaron tras el desbordamiento del río Segura en 2016, "las que se aplicaron y las que no", y en valorar el alcance del último temporal más allá de los daños económicos. "Buena parte de los daños no se miden con dinero: vidas perdidas, recuerdos perdidos y traumas vitales", ha lamentado la diputada.

Con esta iniciativa, Compromís también trata de dar respuesta a la "indignación" de agricultores y regantes afectados por la falta de agilidad en las ayudas. Precisamente, integrantes de algunas de estas comunidades agrarias han asistido al pleno de Les Corts, un debate donde se han visto camisetas de apoyo con el lema 'Fuerza Vega Baja.

PSPV y Unides Podem -socios de gobierno de la coalición en el Botànic II- han respaldado la propuesta, criticando la "hipocresía del PP" por sus actuaciones urbanísticas en la zona durante las últimas décadas y el "mantenimiento desastroso" del Segura, con la construcción de campings que "alteran el curso natural del agua, respectivamente.

"València tuvo su riada en 1957; la Vega Baja también se merece un plan de reconstrucción", ha reivindicado el diputado socialista Manuel Pineda -también alcalde de la localidad alicantina de Rafal, en la Vega Baja-, para criticar la "hipocresía del PP" en las actuaciones urbanísticas de las últimas décadas.

RECHAZO DE PP Y VOX

Por parte de la oposición, PP y Vox han rechazado la comisión porque "los regantes ya saben los daños" y "solo serviría para encarecer el presupuesto durante un año", respectivamente, exigiendo respuestas y "voluntad política" al Consell, "más allá de hacer un pleno en Orihuela". "En la Vega Baja hay un clamor ciudadano ante la desatención de la Confederación Hidrográfica del Segura, que roza el desprecio, con los ayuntamientos, regantes y agrícolas", ha denunciado el diputado 'popular' José Císcar.

Precisamente, el PP ha intentado presentar una enmienda junto con Ciudadanos (Cs) en defensa de la "reparación del daño moral" a los afectados por la DANA y sobre la responsabilidad de la CHS. Al tratarse de una comisión, el reglamento de Les Corts establece que no se pueden presentar enmiendas, por lo que finalmente Compromís se ha comprometido a incluir este planteamiento en el plan de trabajo.

Cs, por su parte, ha llamado a que la nueva comisión "hable del presente y futuro" de la Vega Baja, y ha exigido que el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, dé respuesta a la situación de los agricultores que "no tienen seguro". La diputada alicantina María Quiles ha relatado que "estaba allí cuando llegaba el agua a las rodillas y la confederación hidrográfica ni sabía que se había desbordado el cauce".

"NUEVA CULTURA DEL TIEMPO"

Por otro lado, también a propuesta de Compromís, Les Corts han dado luz verde a una comisión especial de estudio para buscar políticas encaminadas a la racionalización de los usos horarios, con vistas a "cambiar los malos hábitos" y combinar la vida laboral con la personal, para que la productividad de España se equipare a la del resto de Europa.

Esta iniciativa ha recabado el apoyo de los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Podem), junto a Ciudadanos, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Busca dar respuesta a la situación actual de que "la mitad de los escolares presentan problemas de sueño, los españoles duermen 1,2 horas menos que el resto de europeos y las mujeres de España son las más estresadas de Europa".

"No se trata de ser alemanes, chinos o suecos, solo reconocer que algo no estamos haciendo bien", ha defendido la diputada Mònica Álvaro, reconociendo que aunque "almorzar es sagrado" no tiene sentido que en España se paren varias horas a comer, se salga de trabajar más tarde y se retrase tanto la cena como la hora de dormir. Ha puesto como ejemplo que un programa como 'La Voz Kids' empiece a las 22.40 horas.

Ante esta situación, la meta es ir hacia "una nueva cultura del tiempo" y "pasar de la queja a la acción", con un estudio general por parte de todos los grupos políticos. El PSPV apuesta por corresponsabilidad y nuevos modelos de gestión de recursos humanos para que las empresas prioricen el talento por encima del tiempo, contra la "apropiación indebida del tiempo de las mujeres".

"SUPERHEROÍNAS O SUPERZOMBIES"

Podem, en la misma línea, apoya la iniciativa contra las "jornadas laborales impropias del XXI", la "perversión del sistema que obliga a consumir ocio en horas intempestivas" y las diferencias por sexos. "No sabemos si hablamos de superheroínas o 'superzombies'", ha ilustrado la diputada Cristina Cabedo.

De la oposición, el PP cree que la comisión no debe entrar en materia de género, pues es un problema que "afecta a todas las personas por igual", y cuestiona su utilidad al poder suponer "un grupo de trabajo más". Cs exige "no se quede en una declaración de intenciones" y pone el foco sobre el propio parlamento, donde "los periodistas se enfrentan a tiempos muertos por las dos horas de comida".

Vox, en cambio, lo ve como "un problema eternizado" que se podría resolver en el propio Consell, defendiendo que "la base es la conciliación familiar del padre y la madre por igual" y rechazando "las políticas de género que dañan la sociedad".