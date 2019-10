Dardo de Miley Cyrus a Liam Hemsworth: "Cody Simpson es la única buena persona con la que he salido"

El divorcio de Miley Cyrus y Liam Hemsworth pilló con la guardia baja a todos. El punto final a 11 años de amor se producía en verano, tan solo unos meses después de que la mediática pareja se hubiera dado el "sí, quiero". Entonces, hicieron creer a todos que su ruptura había sido amistosa, pero lo cierto es que las últimas declaraciones de la cantante dejan clara la mala relación que existe entre ellos ahora.

Ha sido, en concreto, durante un directo en su cuenta de Instagram el momento elegido por Cyrus para criticar a su exmarido. "Él (Cody Simpson, su actual pareja) es la única buena persona con la que he salido. El resto, una mierda". Así de contundente respondió a la pregunta de sus fans sobre su nueva pareja.

Cyrus, además, no se quedó ahí y añadió lo siguiente: "Pensé que era lesbiana, ya que todos los hombres me parecían malos. Hasta que llegó Cody. Así que chicas, no os rindáis. Hay buenos chicos por ahí, solo hay que encontrarlos".