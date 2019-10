Aplaudiments, banderes espanyoles i crits d'ànim a València per als policies que tornen de Catalunya

SUP VALENCIA

Així es pot veure en un vídeo que el sindicat SUP ha difós en xarxes socials en el qual es mostra la "rebuda als nostres herois de la UIP", que tenia com a objectiu fer-los veure que no estan a soles, ha assenyalat el comité provincial del Sindicat Unificat de Policia en Twitter.

"Els vostres companys, amics, familiars i la ciutadania vos reben com es mereix. Bravo", ha indicat el SUP, en el vídeo del qual pot veure's com els presents aplaudien sota la pluja mentre els furgons arribaven a Sapadors i els dedicaven frases d'ànim, entre elles la de "sou molt grans". Algun agent ha saludat des de dins del vehicle en senyal d'agraïment.