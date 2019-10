La emisión en directo de un programa puede tener sus incovenientes, por ello antes de la comenzar, Pablo Motos y su equipo de El Hormiguero 3.0 realizan un ensayo de las pruebas que tienen previstas, ya que tienen que dejarlo todo calculado antes de empezar.

Justo antes de comenzar la emisión del programa del pasado lunes, el presentador junto a su invitado, Fernando Alonso, decidió hacer un ensayo de la prueba y Motos tuvo un inesperado accidente en mitad de la prueba.

Karts de la compra; así se titulaba la prueba. Consistía en una carrera de carros de la compra personalizados, de tal manera que parecían coches de Fórmula1. Pablo Motos y el piloto tenían que realizar varias vueltas al circuito y recoger distintos objetos.

El primero que consiguiera coger cinco artículos de la compra ganaba, aunque el presentador no lo tuvo nada fácil ya que en una de las curvas tuvo un accidente con parte del decorado de la prueba.

Motos no tardó en publicar el vídeo del ensayo en su perfil de Instagram. "Probando una acción con Fernando Alonso, me he cargado el coche... quizás no llegamos a esta noche", añadió el presentador al vídeo. Afortunadamente, cuando la prueba se realizó en directo todo salió bien y nadie sufrió un accidente.