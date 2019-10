Fernando Alonso compite con Pablo Motos en una carrera de karts... y le lanza un plátano al estilo del Mario Kart

Fernando Alonso visitó el programa El Hormiguero presentado por Pablo Motos, donde fue ovacionado cuando Motos repasó su brillante palmarés. Ha sido un año atípico porque lo normal después de dejar la Fórmula 1 es relajarse un poco".

El piloto ovetense, que este lunes se refirió a la situación de Cataluña y destacó que "España es el mejor país del mundo", reconoció que volverá a Indianapolis para culminar la triple corona y enumeró las diferencias que ha notado al dar el salto a las carreras de resistencia.

"La preparación es parecida a la de cualquier piloto de otra modalidad, hay que tener disciplina y trabajar duro. La mayor diferencia está en cómo afrontas las carreras, sabiendo que son carreras a 24 horas. Intentas ejecutar tu parte de la mejor manera y confías en tu compañero, descansas el rato que puedas y estás listo cuando te toca volver al coche", explicó.

Al hilo de esta respuesta Motos bromeó al preguntarle a qué huele el asiento después de una carrera tan larga, a lo que el asturiano reconoció que "nunca lo he tenido tan cerca de la nariz" como para notarlo. Además, matizó que "cada piloto tenemos nuestro asiento. Cuando sales del coche tiras de una anilla y te llevas tu molde y el compañero pone el suyo antes de montarse".

Más allá de la entrevista, Alonso se divirtió al competir contra Pablo Motos en una carrera de karts fabricados con carros de la compra. Se trataba de una carrera en la que tenían que coger, sin bajarse del coche, varios objetos de unas estanterías, como si hicieran la compra. El piloto demostró su habilidad al volante y ganó la prueba, pero además dejó una imagen que no tardó en dar la vuelta al mundo.

Alonso cogió un plátano y lo lanzó hacia atrás para que fuera pisado por el coche de Motos, recreando una escena mítica del conocido videojuego Mario Kart y ganándose el aplauso del público.

El Dakar

Es de sobra conocido que Fernando Alonso planea su estreno en el Rally Dakar y, aunque reconoció que "es otro de los proyectos que tengo entre manos", advirtió a Motos "habrá que esperar un poco" para saber si finalmente participará en la prueba de raids más dura del mundo.

Alonso admitió que "no hay polos más opuestos que la Fórmula 1 y el Dakar, por la carrera, por la preparación, por la conducción... es un retos que, si lo hago, será apasionante e intentaré defenderme de la mejor manera posible".

El piloto reveló un consejo del experimentado piloto Carlos Sainz, quien le dijo "respeta el Dakar, es un rally muy peligroso", una advertencia que "me hizo respetar la prueba desde el primer día".

No descarta su regreso

Sobre la Fórmula1 Alonso reconoció que "no la he echado de menos porque he competido en otras modalidades que me han llenado, pero sigo viendo todo porque la Fórmula 1 es mi vida". Eso sí, no desveló si en sus planes de futuro figura un regreso a la F1: "Ni dejo la puerta abierta ni la cierro".

Eso sí, cuando fue entrevistado por Trancas y Barrancas, las hormigas del programa, reconoció que echa de menos los boxes al parar en las gasolineras: "Se me hace largo sí".