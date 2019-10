'El plan' analiza el origen del veneno de una masculinidad "dañina y violenta"

"Ahonda en tres tipos de masculinidades perversas y con una marcada identidad de género desde un punto de vista crítico. Están a punto de explotar e intentan entenderse a sí mismos buscando una excusa", ha explicado el director del filme durante la rueda de prensa posterior a su proyección. "La película es muy arriesgada a consecuencia del reto que plantea analizar el veneno y el origen de la masculinidad perversa", ha advertido el realizador.

Algo que, "afortunadamente, se va eliminando a través de la educación", ha agregado, porque "el hombre tiene una falta total de empatía y todos los conflictos en los que se ve envuelto tienen un desenlace violento". "El hombre tiene esto en el ADN: la expresión de su frustración suele ser violenta, por eso la autocrítica de la masculinidad", ha agregado el actor Chema del Barco.

Además, 'El Plan' ha resultado ser una de las películas que ha suscitado más debate y controversia en esta 64 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) hasta tal punto que el director ha llegado a pedir disculpas en caso de haber provocado en el público "todo lo contrario a lo que pretendía".

No obstante, ha recordado que como cineasta y creador le gusta "contar historias donde existe ese riesgo y de donde pueden salir cosas interesantes" y aunque siempre hay "miedo" de lo que pueda pensar el público, no dejará de ahondar en aquello que considere útil para la sociedad. "No puedo trabajar desde el miedo a que se malinterprete mi película porque entonces me bloquearía", ha aseverado Menárguez.

En este sentido, ha aclarado que sus intenciones, lejos de buscar humanizar a un personaje oscuro, pretendía "focalizar y retratar a aquellas personas que, lamentablemente, llevan una vida normal con sus colegas" y evitar tratarle como un "ser de otro planeta". Al hilo de la polémica, ha recordado, además, una frase que le suele citar el actor Paco León: "no escribas sobre el hombre que quieres ser sino sobre el hombre que temes ser".

ORIGEN Y ADAPTACIÓN

'El plan', basada en una obra de teatro homónima de Ignasi Vidal, surgió del impacto que la propia función provocó en Menárguez, quien vislumbró en ella algo "muy cinematográfico que había que explorar". De esta semilla, germinó entonces la idea de rodar la película junto a un casting "ideal" que el propio director ha descrito como "un sueño hecho realidad".

Sin embargo, ese trasplante del escenario a la pantalla supuso también algunas dificultades. Entre ellas, Menárguez ha destacado la adaptación del ritmo, algo que ha logrado resolver gracias al trabajo de montaje y de los propios actores. Pero el "gran reto" fue encontrar un tono equilibrado entre la comedia y el drama, ya que este último se esconde en los entresijos del primero, aunque va dejando su rastro desde los primeros minutos de metraje.

"Se dan pistas, pero nunca te imaginas lo que puede ocurrir", ha advertido el actor Chema del Barco, aunque también ha reconocido que "cualquier reunión de hombres de este tipo puede pasar de la comedia al drama con mucha facilidad".

Y es que una característica habitual de esas reuniones que plantea la película es la ausencia de mujeres, pues, según ha explicado Menárguez, desde su experiencia las conversaciones "cambian radicalmente" cuando están solos. Además, la ausencia de sombra alargada del género femenino obliga también al espectador a analizar sus propios prejuicios respecto a las mujeres que aparecen "en off" en la película.

Por último, el productor Nacho La Casa, ha destacado que emprendió este camino junto a Menárguez como consecuencia de su trayectoria como director de cortos "que se centran en hacer una autocrítica muy severa de la masculinidad, de cómo se comportan los hombres cuando están solos y de cómo funciona esa violencia intrínseca". Consecuencia directa de ese bagaje es 'El plan', una "autocrítica sincera" que, además advierte al entorno de que "alguien afable puede llevar un asesino dentro".