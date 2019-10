El comité d'empresa d'IISLaFe es reunirà la setmana vinent per la negativa de Sanitat a mantindre el personal temporal

Sobre aquest tema, el president del comité, David Hervás, ha explicat que els treballadors volen un estudi jurídic més "detallat" que "explore la legalitat dels acomiadaments" i que establisca la "millor opció" per a la plantilla afectada o que puguen seguir amb el contracte ja que consideren que "si hi ha un frau de llei es comet des del primer dia i no s'incorre en un de nou".

No obstant açò, en la reunió que van mantindre aquest dilluns amb l'exgerent i actual director general d'Investigació, Javier Burgos, "no ha variat per a res la postura" de la Conselleria d'acomiadar el personal temporal conforme foren acabant els seus contractes de tres anys.

Es tractava de la primera reunió que mantenia amb responsables de Sanitat des que es compta amb l'Informe de Treball que va reclamar el personal. No obstant açò, la conselleria manté la seua postura i "l'única solució" que ofereix és acudir a la via judicial "sense proporcionar una alternativa". Hervás ha criticat que Sanitat "no done una solució" i "els treballadors hagen de gastar-se els seus diners per a defendre els seus drets bàsics" en els tribunals.

En eixe sentit, ha assenyalat que la proposta de Burgos d'anar consolidant la plantilla amb contractes indefinits gràcies a anar augmentant la relació de llocs de treball (RPT) "pot ser una solució per al centre, que és important, però no per als companys afectats".

Amb tot, ha recalcat la necessitat de noves convocatòries per a cobrir llocs estructurals perquè els servicis s'estan "col·lapsant" i s'està portant al centre a "una paràlisi". Així, ha comentat que s'està registrant un "goteig continu" amb prop de vint acomiadaments en els últims mesos.

El comité va acordar amb el director general d'Investigació, Javier Burgos, seguir les converses malgrat el "poc marge de maniobra" que els ha transmès. Per la seua banda, els treballadors es reuniran la setmana vinent per a estudiar què mesures adoptar.