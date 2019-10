Podemos lamenta la "nula" voluntad del Gobierno regional y de la Asamblea para resolver el problema del Mar Menor

Para María Marín, la negativa del Gobierno regional y de la Asamblea a aprobar estas medidas, "todas ellas de fácil aplicación", muestra su "nula voluntad para ir al origen del problema que ha causado la eutrofización del Mar Menor. Propusimos medidas como auditar el número de regadíos o desalobradoras ilegales que hay en el campo de Cartagena. Es una clara falta de voluntad política".

Desde la formación van más allá, y señalan la falta de capacidad del gobierno y de los partidos tradicionales para enfrentarse a un sector tan poderoso como el de la Agroindustria, un sector que "nada tiene que ver con nuestra agricultura tradicional, sino todo lo contrario. Nuestro modelo siempre ha sido el de aprovechar al máximo la capacidad de nuestra tierra, pero hacerlo con respeto a ella, cuidándola y garantizando su futuro".

"Hoy con la agroindustria intensiva vemos como se utilizan productos nocivos, se envenena la tierra y se contaminan los mares. Y todo ello para que un reducidísimo grupo de grandes empresarios hagan fortuna, mientras que el Gobierno mira para otro lado frente a la contaminación y permite la desaparición de la agricultura tradicional murciana", ha añadido.

Por eso, Marín ha asegurado que necesitamos urgentemente "un gobierno con las manos libres, que no tenga ninguna deuda con los caciques que controlan nuestra Región y que pueda plantar cara a quien está destrozando nuestro medio ambiente y la forma de vida de miles de familias de la Región. Sólo Unidas Podemos puede garantizar ese gobierno".

Estas son las quince propuestas que Podemos registró para el Debate Monográfico sobre Mar Menor el pasado 18 de octubre de 2019, y que fueron rechazadas por la Asamblea Regional:

1. Coordinar a las administraciones implicadas, fundamentalmente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Confederación Hidrográfica del Segura y debe también implicar al sector agrícola del Campo de Cartagena, especialmente la gran agroindustria, como corresponsable del problema y que por tanto ha de asumir su parte de coste en las soluciones.

2. Auditar la superficie regada en el Campo de Cartagena, dado que los estudios disponibles muestran transformaciones a regadío muy por encima de los perímetros legalmente autorizados, lo que ha multiplicado el problema de la contaminación agraria.

3. Auditar la enorme proliferación de desaladoras y desalobradoras privadas dispersas por todo el Campo de Cartagena, proliferación posiblemente ligada al descontrol en el incremento de nuevas superficies de regadío.

4. Poner en marcha de manera inmediata medidas realmente eficaces para una drástica reducción de la aportación de fertilizantes y pesticidas y de exportación de nutrientes en todo el regadío del Campo de Cartagena, con valores límite de obligado cumplimiento más estrictos tanto en la exportación de fertilizantes como en la lixiviación a escala de explotación agraria.

5. Eliminar todos los regadíos que como resultado de la auditoría realizada se hayan identificado como ilegales.

6. Afrontar una reducción de la superficie de regadío intensivo, creando una franja libre de regadío en todo el perímetro del Mar Menor, que se puede reconducir hacia cultivos extensivos de secano, recuperación de humedales, o recuperación de la vegetación natural. Dicha franja debería tener entre 1 y 2 kilómetros de amplitud desde la orilla de la laguna hacia el interior de la cuenca.

7. Crear, en el proyecto de Ley de Presupuestos de la Región de Murcia de 2020, un tipo impositivo finalista que grave las explotaciones agrarias intensivas del Campo de Cartagena y financie un Programa especial del Mar Menor que ha de incluirse en dicha Ley de presupuestos.

8. Realizar un estudio técnico de las infraestructuras costeras que afectan a todo el litoral del Mar Menor, y especialmente aquellas que contribuyen al enfangamiento del litoral Sur, con el objeto de evaluar su impacto ambiental.

9. Identificar y eliminar u obligar a sustituir todas las infraestructuras que resulten en un impacto negativo por otras que sean permeables y no alteren la hidrodinámica del Mar Menor, que deberán financiarse con presupuesto público si la infraestructura es pública y con fondos privados con cargo a los propietarios si la infraestructura es privada.

10. Obligar al cumplimiento efectivo de la moratoria urbanística que aprobó la Asamblea Regional, y de esta manera volver a declarar No Urbanizables todas las superficies recalificadas en el pasado y en las que no se haya construido a fecha de hoy y por tanto pueden volver a ser no urbanizables, todo ello sin indemnización alguna.

11. Identificar las construcciones que se hayan iniciado o completado sobre suelo recalificado incumpliendo dicha moratoria urbanística y proceder a su derribo inmediato, con coste a cargo del promotor que haya iniciado o completado la obra.

12. Elaborar en los próximos tres meses un estudio técnico para reconvertir los invernaderos existentes en el Campo de Cartagena a sistemas de ciclo cerrado en relación con los drenajes agrarios, tal y como ya se hace en varios países europeos, desarrollando además una normativa regulatoria que establezca plazos breves, con un horizonte máximo de dos años, para acometer la reconversión de los invernaderos de acuerdo a dicho plan con el horizonte de avanzar hacia un programa de fomento de la agricultura ecológica en el Campo de Cartagena.

13. Diseñar y aplicar, en toda la Región de Murcia, y en colaboración con organizaciones ecologistas de defensa de la naturaleza, un programa de educación ambiental orientado a escuelas e institutos que explique las riquezas naturales del Mar Menor, el peligro al que están sometidas y las acciones emprendidas para su recuperación. Los materiales elaborados se pondrán a disposición de cuantas escuelas e institutos lo soliciten.

14. Crear plataformas participativas que permitan a la ciudadanía de la Región de Murcia, y especialmente a los habitantes de los municipios ribereños del Mar Menor aportar ideas y colaborar en la aplicación de los programas de educación ambiental y cuantas acciones sean emprendidas para la defensa y recuperación del Mar Menor.

15. Contactar con agentes sociales: grupos ecologistas, agricultores, cofradías de pescadores, representantes de hostelería, asociaciones de vecinos y representantes de los ayuntamientos ribereños del Mar Menor; con partidos políticos y sindicatos, con el objeto de elaborar una Ley Integral de Recuperación y Protección del Mar Menor, con la mayor participación ciudadana y que sea registrada en la Asamblea Regional en el plazo máximo de seis meses, para completar su tramitación antes del fin de junio de 2020.