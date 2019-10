Miguel, en 'First dates': "Hay gente a la que castigan volviendo a nacer en un país miserable"

Hay comensales de First dates que, según entran por la puerta del restaurante de Cuatro, deberían salir. Como fue el caso de Miguel, que realizó un comentario racista en su presentación del programa y que, durante la cena, desesperó a su cita.

El barcelonés fue recibido por Lidia Torrent, y aseguró que "tengo un don en la lotería, visualizo los dos últimos números de cualquier sorteo del jueves o del sábado", añadiendo: "Creo en una fuerza cósmica, y en que cuando nos vamos de este mundo nos vamos a otro lado; incluso hay gente a la que castigan volviendo a él y a lo mejor pueden aparecer como de color, como chino o en un país miserable y todo lo que hayan hecho malo, lo tienen que pagar".

Su cita fue María José, una peluquera de Barcelona que se definió como "muy femenina, coqueta, me gusta ir bien y en cada ocasión me pongo la ropa que requiere. Normalmente me gusta ir moderna, pero fina".

Durante la cena hablaron de sus aficiones: "Me gusta bailar salsa y el reguetón me gusta mucho", afirmó la barcelonesa. A lo que Miguel le respondió: "Pero eso es de jóvenes, ¿no?" y María José le corrigió: "Bueno, pero es que yo me siento como si tuviera 15 años". También comentaron sus experiencias paranormales, ya que ambos, según dijeron, habían tenido ocasión de experimentarlas.

Pese a coincidir en algunos temas, los espectadores pudieron ver que la conexión entre ambos era prácticamente nula, como se pudo comprobar en la decisión final: "Eres una mujer muy guapa, pero tu espíritu no coincide con el mío. Yo soy Indiana Jones y tú, más relajada", señaló el barcelonés.

El comentario que sorprendió a María José, que afirmó: "Conmigo te has colado, totalmente porque no puedo estar con alguien que hable tanto. Ahora cuando baje, me voy a tomar un Gelocatil", concluyó la peluquera.