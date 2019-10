Publicada la convocatoria para jefe de servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento

En concreto, según las bases, consultadas por Europa Press, se precisa que el objeto de la convocatoria es la provisión, por el sistema de libre designación, del citado puesto de trabajo. Entre las características se precisa que las retribuciones brutas anuales de 89.442,06 euros.

En la convocatoria podrán participan funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1 (Servicio Extinción Incendios, categorías de Extinción Incendios de Cometidos Especiales).

No obstante, quedan exceptuados aquellos funcionarios en los que concurra alguna de las circunstancias como los que se encuentren en la situación administrativa de suspensión de funciones o el personal funcionario de carrera en situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular o de excedencia voluntaria por agrupación familiar, siempre que en uno otro caso no hayan transcurrido dos años desde la declaración de alguna de dichas circunstancias.

De igual modo, se precisa que los requisitos establecidos deberán reunirse en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

Los interesados deberán dirigir sus solicitudes al alcalde de Málaga las cuales habrán de presentarlas dentro del plazo de quince días siguientes al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Málaga o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En este sentido, se recomienda a quienes opten por presentar la solicitud en un registro distinto al del Ayuntamiento de Málaga, justifiquen la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos o registro del organismo público correspondiente y anuncien al Ayuntamiento de Málaga, en el mismo día, la remisión de la solicitud mediante correo electrónico (personalayto@malaga.eu).

La instancia solicitando tomar parte en la convocatoria expresará que los aspirantes reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. Asimismo, a la solicitud se acompañará relación de méritos profesionales y académicos, en la que consten los títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en las administraciones públicas, estudios, cursos, así como cualquier otro mérito que se estime oportuno poner de manifiesto.

Los méritos alegados por los candidatos se acreditarán mediante la presentación de documentos públicos administrativos originales o copias. Asimismo, se añade que a estos efectos los méritos alegados se computarán hasta el último día, inclusive, del plazo de presentación de solicitudes.

Además de lo indicado se precisa que para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la convocatoria se tendrá en cuenta la posesión de otros aspectos, también debidamente documentado.

Por otro lado, se precisa que concluido el plazo de presentación de solicitudes, una comisión de carácter técnico, designada por el alcalde, efectuará la comprobación de los méritos y capacidades alegados por cada uno de los solicitantes para el desempeño del puesto referenciado.

De igual modo, se les podrá efectuar por la Comisión Técnica una entrevista curricular a fin de profundizar en la adecuación del aspirante al puesto ofertado, así como para la acreditación de méritos.

Una vez se tenga al candidato seleccionado, se efectuará propuesta motivada al concejal Delegado de Recursos Humanos y Calidad, que resolverá la convocatoria efectuando el nombramiento por delegación de la junta de gobierno local, teniendo en cuenta la propuesta de adjudicación efectuada por la comisión, pudiendo declararse desierta.