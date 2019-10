CaixaBank no ha pres mesures disciplinàries per les transferències del frau a l'EMT

Caixabank no ha pres cap mesura cap a cap empleat per les transferències fetes a través de l'entitat per l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València dins del frau de 4 milions d'euros detectat recentment en aquesta companyia pública d'autobusos.

Així ho ha indicat aquest dilluns el director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, preguntat per si s'ha obert alguna investigació en el banc per a saber com es van tramitar i van efectuar eixes transferències i per si s'ha adoptat alguna mesura disciplinària contra empleats a partir de la realització d'aquestes operacions.

"No. A gent nostra, no, pel seu lloc", ha respost Costa respecte a la segona part d'aquesta qüestió en l'acte d'inauguració a València de la primera oficina "all in one" de CaixaBank. Quant a la investigació, l'entitat bancària ha ressaltat posteriorment la seua voluntat i disposició a col·laborar en tot moment amb la investigació oberta per a aclarir el succeït en l'EMT.

Igualment, preguntat per si ha fallat alguna cosa en els controls de l'entitat a l'hora de formalitzar les transferències relacionades amb el frau de l'EMT o per si creu que s'ha fet tot correctament per part del banc, Xicu Costa ha assenyalat que "és una interacció més amb un client més".

"No, no tinc cap versió. És una interacció més amb un client més", ha exposat, al mateix temps que ha descartat abordar l'assumpte del frau. "Que jo sàpia ací no es tracta ara de parlar del frau de l'EMT. A més, no és la nostra comesa", ha indicat.

Així mateix, preguntat per les responsabilitats que l'Ajuntament deriva en l'entitat bancària, el director territorial de CaixaBank ha insistit en la seua intenció de no pronunciar-se sobre el tema. "Dic que no comentaré res d'açò. No tinc opinió", ha apuntat.