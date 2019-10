La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha asegurado que el fraude de cuatro millones de euros detectado en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) "acabará con el cese o la renuncia" del concejal de Movilidad Sostenible y responsable de la empresa pública, Giuseppe Grezzi. "Depende de la dignidad con la que quiera dejarlo", ha aseverado.

Catalá ha hecho estos declaraciones en la Ciudad de la Justicia de València, donde ha acudido, junto con los concejales 'populares' y consejeros de la EMT, Carlos Mundina y Marta Torrado, para presentar el escrito de personación en la causa abierta en el juzgado de instrucción nº 18 de València por el fraude.

"La personación en la causa es porque no nos fiamos de Ribó y Grezzi y porque no nos están facilitando toda la información", ha señalado la portavoz 'popular', que ha explicado que en la documentación que han facilitado a los grupos de la oposición "falta documentación como por ejemplo la declaración jurada con hizo la trabajadora despedida ante la empresa y la Policía".

Del mismo modo, ha reprochado que en el pleno celebrado este jueves "se demostró que Ribó y Grezzi están ocultando información que puede ser clave para esclarecer lo sucedido". Se ha referido en concreto a las dos intervenciones del concejal de Movilidad en las que reconocía que la alta directiva de la EMT que estaba en copia de correos enviados por los defraudadores seguía firmando operaciones contables pese a estar de baja maternal.

RIBÓ, "MUY FALTÓN CON LA OPOSICIÓN"

Asimismo, Catalá ha lamentado que Ribó "no estuviera ayer a la altura del alcalde de la tercera ciudad de España en la presidencia del pleno".

"Ribó estuvo totalmente soberbio, muy faltón con la oposición y excesivamente risueño para tratarse del tema que se trataba tan grave como es una estafa de 4 millones que le va a costar al bolsillo los valencianos. Ribó actúo ayer como un alcalde barra de bar. A mí me mandó callar diciéndome que luego eso lo cometamos después tomando unas copas", ha denunciado.

Catalá ha pedido al PSPV que "no se amilane y que cumpla con el acuerdo votado por mayoría en el consejo de la EMT para que Grezzi no esté presente en las declaraciones de los trabajadores". "Hay que defender a los trabajadores, hay que defenderles de la empresa y sus directivos cuando hay un momento de vulnerabilidad, espero que la señora Valía tome la decisión adecuada e impida que no se cumpla lo acordado", ha resaltado.

La portavoz popular ha finalizado exigiendo de nuevo responsabilidades políticas. "Esto no va acabar como pretenden Ribó y Grezzi. Aquí va a haber un responsable y todo apunta a que será Grezzi.No todo el mundo está a la altura de gestionar el dinero público. Un señor al que le estafan cuatro millones no puede seguir gestionado dinero público. Grezzi dimitirá o lo cesarán, todo dependerá de la dignidad con quiera dejar el cargo".