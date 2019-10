Los aranceles estadounidenses a productos agroalimentarios europeos, como represalia del conflicto por las ayudas públicas a Airbus en el marco de la OMC, han entrado en vigor este viernes. España es uno de los países más afectados, por las tasas de un 25% impuestas a productos estrella como vino, quesos, aceites y cítricos.

Esta decisión se ampara en la resolución por parte del panel de arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de una disputa por subsidios de la UE a la aviación civil, que ha autorizado a Estados Unidos a imponer contramedidas a la UE por valor de 6.800 millones de euros, afectando a España por un valor en torno a 790 millones.

El Banco de España ha estimado que el incremento de los aranceles a productos agroalimentarios españoles desde el 3,5% actual hasta el 25%, implicará un descenso de las ventas de estos productos a la economía norteamericana de, al menos, el 12%, es decir, unos 95 millones de euros, casi el 0,01% del PIB.

120 millones en aranceles

De su lado, los técnicos de Aduanas, representados en Gestha, han estimado que los aproximadamente 700 millones de euros de determinadas exportaciones españolas soportarán un nuevo coste arancelario de casi 120 millones de euros.

De esta modo, España será el sexto país de la Unión Europea que más sufrirá los nuevos aranceles de Estados Unidos, por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia e Irlanda.

Sin embargo, Gestha asegura que el impacto de la medida en España afectará apenas al 0,7% de todas las exportaciones españolas y para los sectores afectados por las medidas de Estados Unidos será "significativamente menor de lo esperado", pues las ventas a este país son el 4,5% de las exportaciones mundiales, y de ellas solo el 5,5% estarán afectadas por el arancel.

Al mismo tiempo, las medidas arancelarias ponen en peligro las ventas a este país de los ocho sectores más afectados -aceite de oliva, vino, aceitunas, quesos y otros lácteos, productos del porcino, zumos, licores, moluscos y frutas preparadas o conservadas-, y podrían suponer la pérdida de más de 5.000 empleos en España.

Aceite y vino, los que más sufren

Los productos españoles más afectados por el aumento arancelario que aplicará el Gobierno de Donald Trump serán el aceite de oliva virgen, las aceitunas y el aceite de oliva, cuya presencia en el mercado estadounidense es casi una quinta parte de las exportaciones de aceite y el 23,7% de las exportaciones de aceitunas.

Al mismo tiempo, el mercado de Estados Unidos de los vinos españoles en 2018 fue el cuarto en cuanto a exportaciones españolas en valor, con un total de 325 millones de euros exportados y un volumen de 90 millones de litros.

Por lo que respecta al vino afectado (vinos tranquilos envasados de menos de 14 grados), el valor de las exportaciones en 2018 rondaría los 240 millones de euros, ya que están excluidas categorías como los espumosos o los vinos generosos.

A raíz de esta política arancelaria, el sector agrolimentario español se ha alíado para ejercer presión negociadora hasta el último momento, tanto en las relaciones directas del Ejecutivo español con Estados Unidos, como por parte de la Unión Europea, para llegar a un acuerdo que evite la aplicación de los aranceles o al menos su "congelación".

España exportó a Estados Unidos el pasado año por valor de 1.843,47 millones de euros y el país norteamericano es el primer mercado de destino de las exportaciones de alimentos y bebidas después de la Unión Europea.

Mercado perdido

La Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), el sector más afectado por los aranceles de Estados Unidos, da por perdido el mercado de ese país tras la entrada en vigor este viernes de esos nuevos gravámenes.

El secretario general de Asoliva, Rafael Pico, declaró a Servimedia que la industria española se siente ya "fuera del mercado del retail del aceite en Estados Unidos", una vez que los aranceles son una realidad tanto en horario de la costa este como la costa este americana y deja de ser posible competir en condiciones idóneas con otros productores mundiales.

Sobre la labor realizada por el Gobierno español en las últimas semanas para intentar detener estos aranceles, la industria aceitera no niega que no se hayan hecho gestiones desde Madrid en Bruselas o al otro lado del Atlántico, pero la realidad "es que no han sido eficaces", mientras que otros gobiernos europeos como Italia o Francia sí han podido evitar un daño similar a productos clave de sus economías como el champán francés.

Asoliva dice que a partir de este viernes van a "presionar" para que se deroguen los aranceles, pero no contemplan movilizaciones desde la industria.

Contra el whisky y las Harley

En una entrevista ayer con Servimedia, el ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró que las competencias en materia comercial de mercancías y bienes están transferidas a la Comisión Europea, pero lógicamente ya se maneja como medida de respuesta a Washington "una lista de productos americanos" a los que se les aplicaría aranceles análogos a los decretados por la Administración Trump para Europa.

"Lógicamente serían aquellos productos que sean más sensibles desde el punto de vista político para la Administración norteamericana, esto es un clásico por desgracia de las guerras comerciales. Se trata de que al rival comercial le duela políticamente donde más sensible es, y aquellos estados americanos que son grandes estados agrícolas, como Iowa o Wisconsin, son en los que estamos pensando", dijo Planas.

Sobre los productos estadounidenses en concreto que se verían salpicados por aranceles complementarios europeos, Planas señaló que serían "los tradicionales de la exportación norteamericana" como "las motocicletas Harley Davidson, el whisky 'bourbon' y otros productos similares".

El titular de Agricultura indicó que otras medidas de respuesta a los aranceles a adoptar por Bruselas sería sacar del "cajón" los 4.000 millones de euros que se perdonaron a Washington hace años por un pleito comercial similar.

"No queremos entrar en una guerra comercial, pero queremos que la cosa se solucione, porque una exclusión del sector agroalimentario la podría exacerbar. Desde mañana, la Comisión podría adoptar medidas, pero solo ella puede decirlas".

Promoción en China

Sí precisó que por parte de España, el Gobierno tiene decididas ya "medidas de promoción" a través del Icex de productos agrícolas españoles más afectados, para buscar mercados alternativos donde el Ejecutivo ve posibilidades como en China y Latinoamérica.

Según Planas, la próxima semana llegarán dos delegaciones chinas a España "para fortalecer nuestra relación",y en Latinoamérica hay regiones "en las que no hemos llegado a la madurez en las exportaciones y hay posibilidad de extender las ventas".

A Planas se le preguntó por el informe del Banco de España publicado este jueves que cifra en un mínimo del 12% la caída de ventas de productos agroalimentarios españoles en Estados Unidos.

"El Banco de España tiene un excelente servicio de estudios y habrá aplicado una metodología que en principio será correcta, pero todo son aproximaciones. No me atrevo a aventurar", afirmó.