Para Segarra la profesión no se puede "instalar en la autocomplacencia" cuando "se siguen produciendo asesinatos en un año y un verano especialmente crudo". Además, ha pedido a estos profesionales que sean "autocríticos", reivindicando "más medios, más especialización, más información y revisando continuamente la forma de trabajar".

Ha explicado que aunque España es un país pionero en lo que a violencia de género respecta no hay que quedarse ahí, ni siquiera aunque las cifras, "proporcionalmente o porcentualmente sean similares o mejores que otros países del entorno europeo". Y es que, para Segarra, no es admisible que una mujer haya ido a denunciar y no se haya captado "esa situación de riesgo en la que se encontraba y se evidencia luego en una agresión, ataque o incluso en un asesinato".

Dicho esto, ha insistido en el esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio de Justicia en formación en esta materia para jueces y fiscales para que "esa mujer que llegue a poner una denuncia tenga a alguien con especial sensibilización en fiscalía para atender sus demandas".

REFORMAR ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Así las cosas, ha destacado la eficacia de que el fiscal realice la instrucción de los delitos relacionados con la violencia de género y ha explicado la conveniencia de realizar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y focalizar la entrada en funcionamiento de esa reforma en áreas tan concretas como la jurisdicción de Violencia de Género o materia anticorrupción.

Para Segarra sería una forma gradual de ir haciendo el trasvase de medios para dejar la juez de garantías en el lugar que le corresponde y al fiscal realizando la instrucción de los delitos

de una forma en su opinión "más eficaz".

Respecto al alto número de causas que se sobreseen en esta materia, ha admitido que en aquellos asuntos en los que no hay pruebas para llegar a juicio es notablemente inferior que en aquellos de violencia de género donde el autor normalmente conocido.

El aumento de los quebrantamientos de las medidas de alejamiento es también un tema que preocupa a los fiscales especialistas en violencia de género, ha dicho. Este quebrantamiento, ha explicado es un indicio de que hay una persona que no está admitiendo resolver los conflictos personales de una manera ordinaria sino recurriendo a la violencia. "El quebrantamiento supone no aceptar ese colchón de seguridad que impone el Estado para evitar los problemas".

Para la fiscal general del Estado, el quebrantamiento siempre es un síntoma y hay que estar siempre alerta para evaluar "la trascendencia y adoptar las medidas adecuadas e incluso plantearse si hay que suspender el derecho de visita con los hijos".

LA FORMACIÓN, DECISIVA

De su lado, la fiscal de Sala delegada de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, María del Pilar Martín Nájera, ha dicho

que la formación es esta materia es necesaria y decisiva, porque así serán más capaces de atender a las víctimas adecuadamente. Ha recordado que Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma "puntera", ya que tiene una de las Leyes contra la Violencia de Género más reciente.

UNIDAD INSTITUCIONAL

De su lado, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, que ha valorado que la provincia se haya convertido "en el epicentro de la lucha contra la violencia de género", ha asegurado que todas las instituciones han de luchar juntas, cada una desde su ámbito, tal y como ha informado en nota de prensa la Diputación.

En lo que concierne a la Diputación ha precisado que la institución que preside trabaja la educación y la prevención entre los jóvenes, con un programa que se desarrolla en los institutos de la provincia, porque el diagnóstico entre este colectivo en esta materia "es preocupante", ya que el 27 por ciento justifica la violencia machista. Ha añadido, además, que el 20 por ciento opina que los políticos y los medios de comunicación alteran la realidad.

Mientras, a alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, también presente en el acto ha dado la bienvenida a la ciudad a los participantes, y les ha agradecido el trabajo que realizan en una cuestión fundamental, como es la violencia machista y el asesinato de mujeres, que desgraciadamente ha visto este año incrementadas las cifras tanto de denuncias como de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas y exparejas, ha informado en nota de prensa el Consistorio.