La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha acusado este lunes a Cs de hacer un uso interesado y fraudulento del Parlament: "Esto no es un bar, no es un plató de televisión, no es un pabellón donde hacer actos de campaña. Esto es el Parlament de Catalunya".

En su intervención durante la moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Budó ha advertido de que la candidata que impulsa la moción de censura para sustituirle, Lorena Roldán (Cs), ha hecho un "uso interesado y fraudulento del Parlament y de los recursos que han tenido que dedicar para la celebración del pleno".

Ha recordado dos precedentes de la moción impulsada por Cs: la convocatoria de elecciones generales tras la que los naranjas pidieron la moción de censura y la reprobación que hizo el Parlament a Roldán después de haber mostrado en el pleno una imagen del atentado de ETA en el cuartel de la Guardia Civil de Vic (Barcelona) en una sesión en la que se abordaban las detenciones de miembros de los CDR.