En rueda de prensa, la concejal del Grupo Popular Ana Jáuregui ha presentado "una selección de más de 150 imágenes de rebajes no accesibles, calles no adaptadas, pasos de peatones sin rebajes, aceras intransitables, obras y paradas de autobuses no adaptadas". "Esto es solo una pequeña muestra de las dificultades que se encuentran las personas con movilidad reducida diariamente", alega, indicando que se trata de la segunda acción que realiza el PP dentro de la estrategia 'Mes de la Vía Pública y el Entorno Urbano'.

En este sentido, la concejal popular ha exigido un plan de eliminación de barreras arquitectónicas de toda la ciudad, "no un plan de un distrito". Lamenta que, "después de un mandato, Sevilla no cuenta con un plan de accesibilidad universal, ni con medidas de eliminación de barreras arquitectónicas por la ineficacia, nula gestión o falta de interés del gobierno de Espadas".

"¿Qué ha hecho Espadas durante este mandato? No ha puesto en marcha ninguna medida para mejorar la accesibilidad de la ciudad", ha reiterado la edil popular. Ha indicado que desde el PP se quiere una Sevilla "más accesible y más integradora, una ciudad para todos" y entiende que el gobierno de Espadas debe realizar los ajustes necesarios para garantizar la accesibilidad universal en todos los espacios y edificios públicos, así como en los servicios públicos.

"Es decir, ejecutar, de una vez, un plan de accesibilidad real con la

implantación de medidas dirigidas a promover y facilitar que las personas con discapacidad puedan circular y desplazarse cómodamente por la ciudad", recalca, añadiendo que desde el PP se tiene "un compromiso con las personas con discapacidad y defendemos sus derechos e inserción social".

Por ello, se ha preguntado qué modelo de accesibilidad universal tiene la ciudad, tras considerar que Sevilla necesitaría un presupuesto en torno a 400.000 euros para tener un plan íntegro de accesibilidad y "no sólo de rebajes y actuaciones en vía pública"

Jáuregui ha indicado que, si se tiene en cuenta los once distritos de la ciudad, "con los casi 60.000 euros que ha invertido el Ayuntamiento en su Plan de accesibilidad universal para la zona centro y que por cierto aún no conocemos, esperamos que se corresponda con un plan integral de accesibilidad que debe detectar deficiencias en calles, semáforos, incluir pictogramas, solucionar las deficiencias y reorganizar los recursos".

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento de Sevilla adjudicó por resolución de fecha 24 de abril de 2018 un contrato de servicio para el asesoramiento técnico, diseño y elaboración de un plan de accesibilidad urbana para el término municipal de Sevilla por el que se pagó 72.590,32 euros, con un plazo de ejecución de seis meses, que posteriormente se amplió en otros tres "más, es decir finalizando el plazo total el 2 de febrero de 2019". "Pero, seguimos esperando conocer el resultado del trabajo o estudio encargado y pagado", concluye.