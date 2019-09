Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) han explicado que la vista se ha celebrado a puerta cerrada y no ha pasado de las cuestiones previas, pues la sala ha aceptado una solicitud de nulidad parcial presentada por la defensa de las actuaciones.

La representación legal del procesado ha explicado que en la fase de instrucción, tras la toma de declaración de los menores, una actuación en la que estaban presentes todas las partes, se le entregó el documento de la transcripción de las declaraciones, pero no el vídeo del mismo, alegando así indefensión.

Así, la sala, han informado desde el TSJCM, "en aras de garantizar el derecho de defensa ha decretado la nulidad parcial, retrotrayendo las actuaciones al momento previo de la presentación del escrito de defensa". Por ello, se le ha dado un plazo y se le ha facilitado la documentación con el fin de que pueda presentar un nuevo escrito de defensa teniendo en cuenta esta nueva aportación.

De la nulidad parcial el TSJCM ha informado de manera verbal pero está previsto la publicación de un auto que determine el plazo concreto de la nueva vista.

"NO HAY NADA QUE ALEGAR"

En este sentido, el abogado de la acusación particular, que representa a tres de los nueve menores, Rodrigo García, ha manifestado que desde su posición "no hay nada que alegar" porque desde su punto de vista un juicio es justo y una condena es justa cuando la defensa "se ha podido valer de herramientas que el Estado de Derecho le otorga".

"Si la Audiencia considera que había que realizar una prueba o había que darle a la otra parte determinados datos que no se le han facilitado, no hay nada que decir", ha defendido el representante de la acusación, que ha añadido que no va "presentar recurso alguno" ya que la "legítima defensa tiene que prevalecer".