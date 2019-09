Consumidores de 10 comunidades autónomas tendrán que pagar un recargo en los recibos de la luz a partir de ahora, en una sola vez o prorrateado en 12 pagos mensuales, después de que se incluya un suplemento territorial no aplicado en el pasado y relacionado con los peajes de acceso de energía eléctrica, informa ABC.

Este concepto se debe a una refacturación por los consumos de hace seis años en las regiones que no repercutieron en los usuarios los impuestos obligatorios en 2013, que fueron asumidos por las comercializadoras de electricidad. La cuantía oscila entre menos de un euro y los 20 que pagarán los consumidores gallegos, explica OCU. En el recibo, la refacturación se aplicará bajo el concepto 'suplemento territorial' y se cargará a los hogares con contrato durante 2013, aunque hayan cambiado de compañía comercializadora.

El retraso se debe a que en 2012 se legisló que era preceptivo cobrar al ciudadano estos impuestos autonómicos a la actividad eléctrica, pero las tarifas de acceso no llegaron a reflejar esta diferencia. El suplemento no fue contemplado en la práctica por el Gobierno y tuvo que ser absorbido por las propias empresas comercializadoras, que recurrieron la cuestión. El Supremo dictaminó la obligatoriedad de pagar ese recargo para cubrir esa tasa que debía sumar al peaje de acceso un extra con origen autonómico y que sería abonado por los usuarios.

En 2014 se revisó de nuevo a ley y se eliminó la obligación de repercutir los impuestos territoriales a los consumidores, pero las compañías reclamaron las cantidades no cobradas de manera retroactiva. En 2017 se aplicó una nueva refacturación a los clientes de La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, y ahora les toca a los de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Cataluña. En el caso de esta última comunidad, se aplicó una refacturación provisional en 2017 y ahora tendrá que abonar la diferencia. En resumen, se trata de todas las CC AA que no aplicaron los impuestos regionales en 2017 excepto Baleares, Canarias y País Vasco, por no tener en 2013 figuras tributarias relacionadas con los suplementos.

El importe en cada caso es lo que marca si se cobra de una vez (importes de menos de dos euros sin IVA) o todos los recibos de un año (en importes superiores a 2 euros sin IVA). Los usuarios tendrán que enviar a los clientes una carta avisando de esta regularización.

Refacturaciones medias (según OCU)