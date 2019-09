"Sus declaraciones ponen de manifiesto su incapacidad para hacer de Sevilla una ciudad que compita, dándole igual que las empresas se ubiquen en otros municipios, así como para dotar a la ciudad de estructuras que favorezcan el crecimiento. Sevilla no merece un alcalde al que le dé igual que las empresas, las inversiones y el empleo se ubiquen en otros municipios", ha manifestado Pérez.

Así, en un comunicado del PP, ha añadido que "Espadas dice que hace falta un órgano de promoción de la inversión pero no lo crea ni prevé crearlo" porque, en su opinión, "sus declaraciones son una lista de deseos de la que no sacamos nada en claro".

Pérez ha recordado que "Espadas no repite y la cuenta atrás para cumplir con lo que ha prometido ya está en marcha". "Ya son tres años y nueve meses lo que resta para finalizar el mandato y, si aún no se han creado las estructuras, ni los procedimientos, ni las normativas ni los programas, nada de lo que anunció se va a poder cumplir", ha asegurado. Al hilo, ha reiterado que "Espadas infló un globo en la campaña electoral que, al cabo de los 100 días parece que se desinfla".

El 'popular' también ha destacado que las declaraciones del alcalde ponen de manifiesto que "nada ha cambiado, que no ha habido una sola medida de reforma y avance". "Se apropia de la inversión privada al no haber inversión pública en turismo", ha añadido, "nos falta el respeto a los grupos de la Corporación al intentar negociar con Ciudadanos y PP en la Junta de Andalucía, obviando a los componentes del pleno".

"NO SABE QUÉ HACER CON LA SUCIEDAD"

En cuanto a la limpieza, Pérez ha indicado que "el alcalde demuestra que no sabe qué hacer con la suciedad, salvo atacar al PP". Así, ha explicado que "Espadas dice que la suciedad es una percepción basada en encuestas, cuando la suciedad es una realidad demostrada. Dice que no sabe si va a funcionar el nuevo sistema de limpieza, pero lo dice tres meses después de no hacer nada y en medio del problema, problemas que no puede resolver porque no los reconoce".

"El alcalde sigue esquivando y negando el problema de la limpieza en Sevilla", ha opinado subrayando que "la suciedad en Sevilla es una realidad que se ve y que se huele, que no se mide por encuestas. El anuncio de la privatización de Lipasam demuestra que no cree en una empresa pública que no sabe dirigir".

"Sus declaraciones están plagadas de contradicciones constantes, como ocurre en el asunto de la limpieza, que afirma que va a externalizar el servicio, algo que choca contra su discurso de defensa del empleo público", ha agregado.

Por otro lado, ha manifestado Pérez que "es incomprensible que diga que la conexión ferroviaria con el Aeropuerto antes no hacía falta, que cuando hace falta es ahora con 7.000.000 de viajeros, algo que se ha logrado gracias a él". "No aporta ni concreta una sola medida para el despegue de la ciudad. Además, muestra una clara obsesión con el PP al que alude constantemente para culparle de todo".

"A Espadas se le acabaron las excusas de echar la culpa a todos sobre todos los asuntos y problemas de ciudad, en lugar de asumir su responsabilidad. Ahora lo que le toca es cumplir todas y cada una de las promesas que ha hecho y con las expectativas que ha creado en la ciudad", ha destacado Beltrán Pérez. Ha reiterado que "es un alcalde con fecha de caducidad, la cuenta atrás ya ha comenzado y solo le quedan tres años y nueve meses para cumplir las expectativas creadas".

Pérez ha dicho que "de sus palabras queda claro que es un alcalde en retirada al que solo le importan los actos y políticas de lucimiento personal para promocionarse a otros cargos. Los problemas reales de la gente y de la ciudad no le importan. Espadas empieza a desilusionar a los ciudadanos". Ha concluido añadiendo que "estamos ante una declaración de intenciones vacías de contenido, con contradicciones constantes y en las que demuestra la falta de compromiso, proyectos y medidas concretas para que Sevilla despegue".