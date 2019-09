El evento, organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), Fundación SGAE, EDAV y La república del lápiz, se celebrará del 4 al 8 de noviembre en diversos espacios culturales de València y contará con las principales empresas del sector audiovisual del país, ha señalado el IVC en un comunicado.

Además de MediaPro y Viacom, también participarán À Punt Mèdia y empresas de producción como Nadie es perfecto, Filmeu, Voramar o When Lights Are Low, Avalon, Filmax, Plano a Plano, The Immigrant, Dacsa Produccions y Mediterráneo Media.

Dentro de las actividades de VLC Pitch Forum destaca la 'masterclass' sobre construcción de personajes que impartirá el cineasta, escritor y guionista mexicano Guillermo Arriaga, una propuesta donde los personajes son construidos desde la proxemia, la ropa, las miradas, los defectos, las características físicas, la forma en la que seducen y muchos otros aspectos más.

Los participantes en el VLC Pitch Forum trabajarán sus proyectos de ficción, ya sean series o largometrajes, junto a la 'storytelling curator' argentina Marian Sánchez Carniglia, para 'pitchearlos', al final de la semana, ante estas productoras, cadenas y plataformas de televisión.

Sánchez Carniglia es 'storytelling curator' y ha trabajado con productoras, 'majors' y cadenas como Fox, Disney, Lightstorm Entertainment o Digital Domain y directores de la talla de Ron Howard, Peter Jackson o Cameron Crowe.

INSCRIPCIÓN ABIERTA

La inscripción para presentar proyectos está abierta hasta el 23 de septiembre. Esta fecha también es el plazo para los guionistas valencianos que quieran inscribir sus proyectos de ficción en el One to One de EDAV, que lleva cinco ediciones y que este año se desarrolla dentro de las actividades del VLC Pitch Forum.

Durante el evento, EDAV y el IVC organizarán también la octava edición de la Roda de Guions, jornada de presentación de los proyectos subvencionados por el IVC en su convocatoria de ayudas a la creación de guiones en el ejercicio anterior.

Los proyectos presentados en el VLC Pitch Forum, One to One y en la Roda de Guions, disfrutarán de seis meses de inscripción gratuita en la plataforma Film Market Hub.