La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, acompañada por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, ha presentado la campaña de PP-A 'Defiende Andalucía' con el objetivo de reclamar a Sánchez que "ponga final chantaje a los andaluces y devuelva estos 1.350 millones de euros".

"Se trata de 1.350 millones que se podrían haber invertido y son absolutamente necesarios para cubrir las necesidades básicas de los andaluces, en educación, salud, servicios sociales o seguridad. Son 1.350 millones que nos han cobrado en impuestos a los andaluces y que el gobierno de Sánchez está obligado a devolvernos", afirma.

En su opinión, se trata de "un chantaje al que está sometiendo el PSOE y Sánchez, con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a la cabeza, con el que no están dispuestos a darle lo que es de Andalucía yde los andaluces". "No es presidente del Gobierno a pesar de no tener los apoyos que tendría que haber buscado", añade.

"Ante esta situación, desde el PP de Sevilla, junto con los municipios de la provincia, vamos a salir a la calle a reclamar mediante firmas que nos paguen lo que es nuestro, que abonen esa deuda de 1.350 millones de euros y que no son nadie para condenar a los andaluces a privarnos de nuestro dinero y de nuestra financiación", recalca.

Según la presidenta popular, "desde el PP de Sevilla se va a defender con uñas y dientes todo lo que es de esta tierra y nos pertenece". "Nadie puede quedarse con este dinero y menos sometiéndonos a ningún tipo de chantaje", resalta.

Por su parte, la portavoz del PP en Dos Hermanas, Carmen Espada, ha asegurado que desde el PP nazareno se va a contribuir a esta campaña invitando además al alcalde, el socialista Francisco Toscano, que "tenga un acto de responsabilidad, que deje de mirar a los intereses partidistas". "Es hora que por una vez el alcalde de Dos Hermanas se preocupe de una vez por los intereses de la ciudad y de los nazarenos y que se una a la reclamación del PP para que Sánchez devuelva este dinero a los andaluces", concluye.