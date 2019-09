Así lo ha avanzado Ábalos en València, antes de un almuerzo de trabajo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), al ser preguntado por la reunión que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, mantendrá este martes con la titular de Hacienda en el Ejecutivo, Maria Jesús Montero, para exigir una solución "inmediata y legal" para las entregas a cuenta a las CCAA.

Ábalos ha recordado que este problema "ya lo vivimos en 2016" y que en aquella ocasión fue uno de los argumentos que más se utilizó contra el líder de la oposición, que era el PSOE. Según ha explicado, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), decía que no se podían aprobar las liquidaciones a cuenta si no se aprobaban los Presupuestos Generales de 2017.

"Digo yo que aquellos que estaban convencidos de eso deben entender cual es la situación ahora, que no pueden oponerse a los PGE, obstruir a un Gobierno y luego lamentarse de que no hay financiación", ha advertido.

En este sentido, ha lamentado que ahora se ha pedido "la oportunidad de distribuir 5.000 millones con cargo a los PGE de 2019 que no fueron aprobados" y ha criticado la "hipocresía de: no apoyo una distribución de 5.000 millones pero luego me quejo de que no tengo financiación".

Así, ha criticado a gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid -PP y Cs con el apoyo de Vox-, a quienes "encima les da por eliminar impuestos". "Voy a bajar los ingresos sobre los que tengo potestad pero le voy a pedir al Estado que me dé dinero, como si al Estado le lloviera el dinero de otra parte que no fueran los impuestos. Esto no es serio en absoluto", ha lamentado.

En cualquier caso, ha señalado que el problema de las entregas a cuenta se suma a un "modelo de financiación totalmente desfasado" que "para algunas comunidades es absolutamente injusto, como es el caso de la Comunitat Valenciana" y que "no se ha acometido la reforma de la financiación pese al vencimiento de la misma hace años".