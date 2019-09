Así se ha expresado este miércoles el 'president' en rueda de prensa después de reunirse con el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, en el tercer y último encuentro que ha mantenido con los tres presidentes provinciales.

Puig ha destacado la "buena voluntad para trabajar conjuntamente" de los presidentes de las diputaciones de Valencia, Castellón y Alicante, y ha apuntado a la "buena predisposición" de los presidentes provinciales para consolidar ese fondo.

"Es una cuestión fundamental que se había acordado en el año 2000 y que ya recogía el Estatuto de Autonomía, pero no ha sido hasta la pasada legislatura cuando se ha puesto en funcionamiento", ha recordado.

El objetivo del proyecto de ley del Fondo de Cooperación Municipal es garantizar estabilidad económica en los ayuntamientos para que tengan mayor capacidad de definir su propio futuro y evitar así el "clientelismo", ha explicado el responsable del Consell.

Asimismo, ha anunciado la constitución de tres comisiones bilaterales entre la Generalitat y cada una de las corporaciones provinciales para tratar de forma conjunta diferentes asuntos que afecten a la sociedad valenciana "en momentos de conflicto o de suma".

"GRIETA POBLACIONAL" EN CASTELLÓN

Respecto a la reunión con Martí, el 'president' ha señalado que la lucha contra la despoblación se ha tratado especialmente en este encuentro, puesto que "en esta provincia se ha creado una grieta poblacional entre la costa y el interior" con efectos notorios.

"Esta es la legislatura de la lucha contra la despoblación y la Generalitat, a través de la reciente Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) y la colaboración con las tres corporaciones provinciales, intentará incrementar una posición conjunta para frenar este grave problema de la sociedad valenciana", ha añadido.

CASTELLÓN APOYARÁ "TOTALMENTE" EL FONDO

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón ha apuntado que apoyarán "totalmente" el Fondo de Cooperación y ha precisado que, si tiene rango de ley, "se establecen criterios de imparcialidad y objetividad excelentes" y ha explicado que la Comisión Mixta servirá como una forma de cooperación y colaboración entre las administraciones públicas.

En cuanto a Castellón, Martí se ha mostrado preocupado por la despoblación y ha indicado que coincide con la Generalitat en medidas como la discriminación fiscal positiva a quienes invierten o viven en estos pueblos, aunque ha precisado que no depende de ellos.

"También preocupa la ley de racionalización de las administraciones locales, que no permite gastar y no puede continuar vigente, aunque no hay Gobierno y será difícil", ha lamentado Martí, que ha puntualizado que los ayuntamientos tienen "1.000 millones de euros que no pueden gastar".

Respecto a otras cuestiones, ha señalado la necesidad de que haya cajeros automáticos en pueblos pequeños, algo en lo que la Generalitat trabaja y pondrá en práctica "próximamente", por lo que pedirán "que se agilice lo máximo posible". Además, ha apostado por incrementar el tiempo de trabajo de las brigadas de gestión forestal, de seis a nueve meses, y por un "cambio de mirada" respecto a la ruralidad del interior".